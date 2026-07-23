Genera Abierto Monterrey de tenis femenil $258 millones para NL

El Abierto Monterrey de tenis femenil se ha convertido en una de las principales plataformas de promoción internacional para Nuevo León

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El Abierto Monterrey de tenis femenil genera una derrama estimada en $258 millones de pesos durante la semana de competencia, una cifra que lo coloca entre los eventos deportivos con mayor impacto para la entidad.

El dato fue presentado por el director del certamen, Hernán Garza Echavarría, durante una rueda de prensa celebrada en la Ciudad de México, donde se expusieron los resultados obtenidos por Nuevo León como sede de eventos internacionales.

En el encuentro participaron representantes del sector turístico, empresarial y de promoción de la entidad, quienes destacaron la relevancia que tienen este tipo de eventos para fortalecer la economía local.

Un impulso para hoteles, restaurantes y servicios

La llegada de jugadoras, entrenadores, equipos de trabajo, patrocinadores, medios de comunicación y aficionados nacionales e internacionales genera una importante actividad económica en Monterrey.

La derrama de $258 millones de pesos impacta directamente en hoteles, restaurantes, transporte, comercios y diversos servicios vinculados con el turismo deportivo.

De acuerdo con Garza Echavarría, el torneo se ha convertido en una plataforma que no solo beneficia al deporte, sino también a distintos sectores productivos del estado.

“El torneo atrae visitantes de diferentes regiones de México y del extranjero, lo que genera beneficios importantes para la economía local”, señaló.

Además de su impacto económico, el torneo ha logrado posicionar a Monterrey en la escena internacional gracias a la difusión global de sus partidos.

Actualmente, las transmisiones del certamen llegan a más de 150 países mediante plataformas digitales y servicios de streaming, lo que permite proyectar la imagen de Nuevo León ante millones de espectadores.

Crecimiento constante durante 18 años

El director del torneo recordó que el proyecto comenzó en 2008 como una competencia Challenger con una bolsa de premios de $100 mil dólares.

Dieciocho años después, el certamen forma parte del circuito profesional de la WTA y repartirá más de $1.2millones de dólares en premios durante su edición más reciente.

“Pasamos de un torneo pequeño a un evento consolidado dentro del calendario internacional”, destacó Garza Echavarría.

Figuras mundiales han pasado por Monterrey

El crecimiento del torneo también se refleja en la calidad de las jugadoras que han participado a lo largo de su historia.

Por las canchas de Monterrey han desfilado campeonas de Grand Slam, ex número uno del mundo y las principales figuras del tenis mexicano, fortaleciendo el prestigio del evento dentro del circuito femenil.

Durante la presentación, Garza Echavarría destacó que el torneo ha ayudado a mostrar al mundo la infraestructura, hospitalidad y capacidad organizativa de Nuevo León.