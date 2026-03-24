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Van cerca de 20 mil boletos vendidos para duelo de Irak

El repechaje rumbo al Mundial 2026 ya genera alta expectativa en Monterrey, ya que hasta el momento van más de 16 mil boletos vendidos para el duelo de Irak

  • 24
  • Marzo
    2026

A pocos días del repechaje rumbo a la Copa del Mundo 2026 ya se han vendido 16 mil 800 boletos para el partido de la Selección de Irak en el Estadio Monterrey.

El interés por este encuentro, programado para el 31 de marzo, sigue creciendo mientras el combinado asiático espera rival, que saldrá del duelo entre Bolivia y Surinam.

La cifra fue revelada por un medio iraquí a través de redes sociales, donde además se hizo un llamado a sus seguidores para hacerse sentir en territorio regiomontano.

“Actualización del partido de Irak: ¡16,800 boletos vendidos! Estadio de Monterrey (capacidad de 53,000). Aficionados iraquíes, hagan ruido, siéntanse orgullosos y asistan en gran número. Hagamos que se sienta como en casa”, compartieron.

Afición iraquí busca hacerse sentir

El entusiasmo no se ha quedado solo en la venta de entradas. Desde el entorno de la selección asiática se ha insistido en la importancia del apoyo en las gradas para un duelo que definirá su futuro mundialista.

“Queremos una presencia fuerte y voces que se escuchen. Hagamos sentir el ambiente iraquí”, reiteraron.

Irak llegará directo a la final del playoff mundialista, por lo que se jugará su clasificación en un solo partido.

También responde el público para Bolivia vs Surinam

El partido previo, que definirá al rival de Irak, también ha despertado interés. Hasta el momento, alrededor de 15 mil boletos han sido adquiridos para el choque entre Bolivia y Surinam, programado para el 26 de marzo en el mismo recinto.

La venta de entradas, habilitada por la FIFA desde principios de mes, ha mantenido precios accesibles que van de los $200 a los $300 pesos, lo que ha facilitado una mayor asistencia.


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