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Finanzas

Extorsión y tramitología pueden costar 3.5% del PIB: Concanaco

-La extorsión genera pérdidas estimadas de entre $105,000 y $350,000 millones de pesos anuales, equivalentes a entre 0.4% y 1% del PIB

  • 27
  • Mayo
    2026

La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) anunció la expansión nacional de la Ruta del Pacto por la Prosperidad, Justicia Económica y Seguridad, una estrategia enfocada en combatir la extorsión y la sobrerregulación, problemáticas que podrían representar un costo de hasta 3.5% del Producto Interno Bruto (PIB) del país.

De acuerdo con el organismo, la extorsión genera pérdidas estimadas de entre $105,000 y $350,000 millones de pesos anuales, equivalentes a entre 0.4% y 1% del PIB. 

Octavio de la Torre

A ello se suma el impacto de la tramitología y la sobrerregulación, cuyo costo económico podría ascender hasta $907,000 millones de pesos, es decir, entre 1.5% y 2.5% del PIB.

El presidente de Concanaco-Servytur, Octavio de la Torre, informó que “el modelo iniciado en Tijuana se ampliará a partir de la segunda quincena de junio a 31 municipios más, con presencia estratégica en las 32 entidades del país”. 

Tramite archivo

“Trabajar sin miedo, cumplir sin trabas y crecer con oportunidades: esa es la base de la prosperidad local”, afirmó.

Asimismo, la Confederación detalló que la estrategia contempla fortalecer la denuncia anónima, el acompañamiento empresarial y las mesas locales de atención, en coordinación con la agenda nacional contra la extorsión impulsada por el gobierno federal encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, liderada por Omar García Harfuch.

Extorsión archivo

En materia regulatoria, el organismo destacó que 28.2% de las unidades económicas consideran que el exceso de trámites representa un obstáculo para cumplir sus objetivos de negocio. 

Por ello, cámaras empresariales han promovido la entrega de 1,582 oficios a gobiernos municipales para impulsar convenios que permitan reducir duplicidades, costos ocultos y tiempos de espera en los procesos administrativos.

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