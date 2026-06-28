La ola de calor que barre Europa hizo que esta fuera la primera carrera del año en disputarse bajo las reglas de 'peligro por calor'

Inicio / Deportes / George Russell gana GP de Austria, uno de los favoritos al título

George Russell se coronó este domingo como campeón del Gran Premio de Austria tras convertir su controversial primera posición en parrilla de salida en una victoria.

Russell controló la carrera de principio a fin y contuvo el ataque de Max Verstappen, de Red Bull. Su compañero en Mercedes y líder del campeonato, Kimi Antonelli.

Es la primera victoria, excluidas las carreras sprint, desde el Gran Premio de Australia, que abrió la temporada.

“Buen resultado del equipo, bien hecho a todos”, dijo.

Russell logró la pole el sábado mientras se mostraba una bandera amarilla por un choque de Verstappen. Russell argumentó que había levantado lo suficiente como para estar seguro y los comisarios estaban de acuerdo.

Leclerc arrancó en segundo y Hamilton tercero, pero gradualmente fueron cayendo en el pelotón en una pista donde les faltó potencia en comparación con Mercedes y también tuvieron dificultades con el desgaste de los neumáticos.

Hamilton no se rindió sin pelear, trayendo recuerdos de sus feroces batallas con Max Verstappen en 2021. Hamilton y el piloto neerlandés lucharon rueda a rueda en la primera parte de la carrera y Verstappen se quedó con que Hamilton lo había obligado a abrirse hacia una trampa de grava.

La ola de calor que barre Europa hizo que esta fuera la primera carrera del año en disputarse bajo las reglas de “peligro por calor” de la F1, con los pilotos obligados a usar chalecos de enfriamiento o llevar un peso equivalente en lastre.