Antonelli saldrá primero en GP de Japón tras dominio de Mercedes

La escudería Mercedes confirmó su dominio en el arranque de la temporada 2026 de Fórmula 1 luego de firmar el 1-2 en la clasificación del Gran Premio de Japón, con Kimi Antonelli en la pole position y George Russell en la segunda posición.

El piloto italiano marcó el mejor tiempo en el circuito de Suzuka con un registro de 1:28.778, resultado que le permitirá salir desde la primera posición en la carrera del domingo, apenas dos semanas después de conseguir su primera victoria en China.

Antonelli consolida su irrupción en la Fórmula 1

Con apenas 19 años, Antonelli continúa mostrando un rendimiento destacado en su temporada debut, al sumar una nueva pole position y mantenerse como uno de los pilotos más consistentes del campeonato.

El joven de Mercedes ya había dado señales de su potencial al liderar la clasificación y ganar en China, y ahora en Japón vuelve a colocarse como favorito tras dominar la sesión decisiva del sábado.

Mercedes arranca fuerte con Russell como respaldo

El británico George Russell acompañará a Antonelli en la primera fila, consolidando el gran momento del equipo alemán en este inicio de campaña.

Russell también llega con impulso tras haber ganado la primera carrera del año en Australia, donde igualmente partió desde la pole, lo que refuerza el dominio de Mercedes tanto en clasificación como en carrera.

McLaren y Ferrari buscan recortar distancia

Detrás de Mercedes, la segunda fila estará ocupada por Oscar Piastri, de McLaren, y Charles Leclerc, de Ferrari, quienes intentarán mantenerse en la pelea por el podio.

En la tercera fila largarán Lando Norris y Lewis Hamilton, en una parrilla que muestra diferencias ajustadas entre los principales equipos.

McLaren llega con antecedentes complicados en las primeras fechas, luego de que ambos monoplazas quedaran fuera en China por fallas eléctricas, mientras que en Australia Piastri no logró iniciar la carrera tras sufrir un accidente previo.

Verstappen queda fuera del top 10

Uno de los resultados más llamativos de la clasificación fue el del tetracampeón Max Verstappen, quien partirá desde la posición 11 tras enfrentar problemas con su monoplaza durante la sesión.

El piloto de Red Bull expresó su inconformidad por radio debido al rendimiento del coche, lo que le impidió avanzar a las posiciones de privilegio.

Mercedes se perfila como favorito en Suzuka

Con el control de la primera fila y un inicio de temporada sólido, Mercedes se posiciona como el principal candidato para llevarse la victoria en el circuito japonés.

La combinación del rendimiento de Antonelli y la experiencia de Russell coloca al equipo en una posición estratégica para sumar puntos importantes en la lucha por el campeonato.

Comentarios