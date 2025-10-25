Cerrar X
George Russell se disfrazó y se coló en el GP de México

Russell asistió disfrazado con máscara de lucha libre durante la práctica 1 del GP de México, pasando desapercibido mientras Frederik Vesti manejaba su auto

George Russell, piloto de Mercedes, sorprendió al público durante la primera práctica del Gran Premio de México de Fórmula 1 al aparecer en las gradas disfrazado con una máscara de lucha libre.

El británico logró pasar desapercibido entre los aficionados mientras observaba la actividad de la pista.

En la sesión inaugural del GP de México, varios pilotos titulares cedieron sus monoplazas a jóvenes talentos, como fue el caso de Patricio O’Ward.

Russell permitió que Frederik Vesti condujera su Mercedes, finalizando en la posición 14, y decidió en lugar de quedarse en el garaje, disfrutar de la sesión desde las gradas.

El piloto compartió la experiencia en sus redes sociales: “Hacía años que no veía coches de Fórmula 1 en la pista, así que encontré una forma de colarme en las gradas mientras Fred conducía mi coche”, escribió junto a una foto con su máscara.

Su original estrategia le permitió disfrutar del evento sin ser reconocido por los fanáticos.

