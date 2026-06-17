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Deportes

Ghana lo gana de último minuto; vence 1-0 a Panamá

Un gol de Caleb Yirenkyi en el tiempo añadido le dio a Ghana sus primeros tres puntos en el Mundial de la FIFA 2026™ y lo colocó en el segundo lugar del Grupo L

  • 17
  • Junio
    2026

Caleb Yirenkyi se convirtió en el héroe de Ghana y quien sepultó el sueño de Panamá, que estaba a minutos de obtener su primer punto en la historia de los mundiales, pero terminó permitiendo un gol en la agonía para caer el miércoles 1-0 ante los "Black Stars".

Yirenkyi remató un centro de Brandon Thomas-Asante en el tiempo añadido, para que un encuentro rocoso que prácticamente se había diluido sin ocasiones de gol terminara con un tanto dramático y doloroso para los canaleros.

La acción desató la euforia de los ghaneses en la cancha y el graderío. En contraste, numerosos panameños lloraban en el estadio de Toronto.

Con este tanto, Ghana destruyó el sueño de Panamá de ganar su primer punto, pues, en 2018, durante la única aventura mundialista que había tenido, no consiguieron ni un solo punto.

Dirigido entonces por el colombiano Hernán “Bolillo” Gómez, Panamá sucumbió por 3-0 ante Bélgica, 6-1 frente a Inglaterra y 2-1 contra Túnez.

Ghana jugó sin el centrocampista Thomas Partey, a quien se le negó la entrada a Canadá mientras espera juicio por cargos de violación en Inglaterra.

El único disparo a puerta de la primera parte se produjo a los dos minutos, cuando el delantero panameño Cecilio Waterman aprovechó un centro raso de Amir Murillo y disparó desde el centro del área hacia la portería. Ati-Zigi se lanzó a su derecha y repelió el balón con la palma de la mano.

El resultado deja a Panamá, 35.º del ranking de la FIFA, en la parte baja del Grupo L, liderado por Inglaterra, que a primera hora doblegó 4-2 a Croacia.


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