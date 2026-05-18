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Deportes

¿Quiénes se unieron a la selección mexicana en cara al Mundial?

El Tri continúa tomando forma y este lunes sumó a tres futbolistas que militan en Europa; el próximo compromiso de preparación será el viernes ante Ghana.

  • 18
  • Mayo
    2026

La Dirección Deportiva de Selecciones Nacionales confirmó mediante un comunicado que tres jugadores ya trabajan junto al resto del plantel en la etapa final de preparación rumbo al debut mundialista.

Se trata de Edson Álvarez, Jorge Sánchez y Mateo Chávez, que ya reportaron con el equipo dirigido por Javier Aguirre para integrarse a la concentración nacional.

Los seleccionados formarán parte de los últimos encuentros amistosos antes de que México inicie su participación en la Copa del Mundo el próximo 11 de junio frente a Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México.

México tendrá tres amistosos antes del Mundial

El primer compromiso de preparación para la selección mexicana será el viernes ante Ghana en Puebla. Posteriormente, el equipo viajará a Estados Unidos para enfrentar a Australia en Pasadena, California.

La escuadra nacional cerrará su preparación con un partido ante Serbia en Toluca, duelo que servirá para definir detalles tácticos antes del arranque del torneo internacional.

Edson Álvarez llega tras superar lesión

Edson Álvarez se mantiene como uno de los líderes del combinado mexicano y llega después de recuperarse de una lesión en el tobillo que limitó su actividad en el cierre de temporada con el Fenerbahce.

Por su parte, Jorge Sánchez vuelve a ser considerado como uno de los hombres de confianza de Javier Aguirre pese a la irregularidad que presentó con el PAOK de Grecia.

Mientras tanto, Mateo Chávez, de 22 años, continúa consolidándose como una de las jóvenes promesas mexicanas tras su regularidad con el AZ Alkmaar en la Eredivisie neerlandesa.


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