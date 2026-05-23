México vence 2-0 a Ghana y sigue firme rumbo al Mundial

La Selección Mexicana derrotó 2-0 a Ghana en el estadio Cuauhtémoc de Puebla, en un partido amistoso que sirvió como una nueva prueba para Javier Aguirre de cara al arranque del Mundial 2026.

Con anotaciones de Brian Gutiérrez y Guillermo “Memote” Martínez, el Tri sumó una victoria que dejó sensaciones positivas por la intensidad ofensiva, la movilidad en ataque y la respuesta de varios futbolistas que pelean por un lugar definitivo en la convocatoria mundialista.

Además del resultado, México extendió a seis partidos su racha sin derrota, consolidando el crecimiento del equipo a pocas semanas de debutar en la Copa del Mundo.

Brian Gutiérrez abrió el camino desde el arranque

El conjunto mexicano golpeó prácticamente desde el inicio del encuentro.

Apenas al minuto 2, Brian Gutiérrez aprovechó un error defensivo de Ghana y sacó un disparo potente desde fuera del área que terminó pegado al poste de la portería defendida por Benjamin Asare para adelantar al Tri.

El mediocampista nacido en Estados Unidos continúa buscando abrirse camino rumbo a su primera Copa del Mundo y dejó una actuación destacada en Puebla, mostrando personalidad, movilidad y capacidad para generar peligro entre líneas.

El gol tempranero permitió que México controlara gran parte del primer tiempo mediante posesión de balón y presión alta en campo rival.

“Memote” Martínez vuelve a levantar la mano

La segunda anotación llegó al minuto 52, cuando Guillermo Martínez definió un contragolpe con un potente disparo de zurda dentro del área.

El delantero de Pumas continúa aprovechando las oportunidades en selección nacional y volvió a mostrarse como una alternativa ofensiva importante para Javier Aguirre.

Martínez ha tenido un crecimiento importante en los últimos meses y su rendimiento comienza a fortalecer sus opciones de aparecer en la lista final para el Mundial.

Javier Aguirre continúa evaluando variantes

Más allá del resultado, el encuentro ante Ghana funcionó como un laboratorio para el cuerpo técnico mexicano, que sigue definiendo nombres y variantes tácticas rumbo a la Copa del Mundo.

Jugadores como Gilberto Mora, Carlos Acevedo, Luis Chávez, Jorge Sánchez y Edson Álvarez tuvieron participación importante durante el compromiso.

Edson volvió a sumar minutos tras semanas complicadas por problemas físicos, mientras que Acevedo respondió con intervenciones clave en momentos donde Ghana logró generar peligro.

Uno de los aspectos más destacados del Tri fue la intensidad para recuperar la pelota y la velocidad con la que logró atacar en transición ofensiva.

Ghana inicia nueva etapa con Carlos Queiroz

Para Ghana, el partido marcó el debut del experimentado técnico Carlos Queiroz, quien recientemente asumió el cargo tras la salida de Otto Addo, sin embargo, el entrenador no se encontraba en el partido por problemas personales que le impidieron realizar el viaje a tierras aztecas.

Por su parte, el auxiliar técnico Desmond Offei fue el encargado de dirigir desde el banquillal conjunto africano en este amistoso contra el combinado mexicano.

A pesar de la derrota, el conjunto africano mostró momentos interesantes en ataque y logró inquietar a México durante algunos lapsos del segundo tiempo, incluso con un disparo al poste.

El Cuauhtémoc recibió a un Tri con aforo limitado

El amistoso se disputó en un estadio Cuauhtémoc que no presentó lleno total debido a la sanción impuesta por FIFA tras los incidentes relacionados con el grito discriminatorio registrado en partidos anteriores.

Como parte de las medidas, algunas zonas del inmueble permanecieron cerradas y durante el encuentro se promovieron campañas para fomentar el apoyo sin expresiones ofensivas.

Aun con las restricciones, la afición poblana mantuvo un ambiente positivo y respaldó constantemente al equipo mexicano.

México entra en la recta final rumbo al Mundial

El Tri continuará su preparación mundialista el próximo 30 de mayo ante Australia en Pasadena, California, y posteriormente enfrentará a Serbia el 4 de junio en Toluca.

La Selección Mexicana debutará en el Mundial el próximo 11 de junio frente a Sudáfrica en el estadio Azteca.

PPosteriormente,se medirá ante Corea del Sur en Guadalajara y cerrará la fase de grupos contra República Checa en la Ciudad de México.

Con la victoria sobre Ghana, México mantiene buenas sensaciones rumbo a la Copa del Mundo y comienza a perfilar una base sólida para encarar el torneo más importante de su historia reciente como anfitrión.





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