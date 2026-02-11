Podcast
Deportes

México disputará tres últimos amistosos previo al Mundial 2026

El Tri cerrará su preparación para la Copa del Mundo con amistosos ante Australia, Ghana y Serbia, dos en México y uno en el Rose Bowl de Pasadena

  • 11
  • Febrero
    2026

La Federación Mexicana de Futbol y Javier Aguirre ya delinearon los últimos ensayos del equipo nacional antes de debutar en el Mundial 2026 con tres duelos internacionales que servirán para afinar la lista definitiva de convocados.

De acuerdo con información difundida, el Tricolor enfrentará a Australia, Ghana y Serbia en una mini gira de preparación que combinará partidos en territorio nacional y en Estados Unidos.

Tres pruebas de exigencia internacional

Los encuentros están pensados para simular la complejidad del Grupo A, donde México ya tiene confirmados como rivales a Sudáfrica y Corea del Sur, mientras que el tercer integrante se definirá en los repechajes de marzo entre Dinamarca, Macedonia, República Checa e Irlanda.

Para Aguirre, estos compromisos serán determinantes, pues ya contará con la base del plantel que disputará la Copa del Mundo y podrá medirlos ante estilos europeos, africanos y oceánicos.

Dos juegos en casa y uno en Pasadena

La televisora también reveló que dos de los tres amistosos se jugarán en México, aunque sin precisar las sedes, mientras que el tercero se celebrará en Estados Unidos: el Rose Bowl de Pasadena, California.

Ese inmueble, con capacidad para más de 90 mil aficionados, suele ser uno de los puntos de mayor convocatoria para la selección nacional fuera del país.

Reencuentro con un viejo conocido

El choque ante Serbia tendrá un ingrediente especial: Veljko Paunović  será el encargado de dirigir al conjunto europeo.

Cabe mencionar que el técnico serbio es bien conocido en la Liga MX por su paso por Chivas y Tigres, y ahora aparecerá como rival en el último tramo previo al Mundial.

Con este calendario, el Tricolor apunta a llegar al Mundial 2026 con ritmo competitivo, plantel definido y rodaje ante selecciones que exigirán al máximo al equipo de Aguirre.


