Club Tijuana extiende contrato de Gilberto Mora hasta 2029

A través de un comunicado, Xolos anunció este martes la renovación de contrato de Gilberto Mora por tres años más, en un acuerdo que la institución calificó como el más importante en su historia.

La extensión contractual llega en uno de los mejores momentos de la carrera del juvenil mexicano, quien con apenas 17 años ya es considerado una de las grandes promesas del futbol nacional y una de las figuras emergentes rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Además de asegurar su permanencia en la frontera, el nuevo acuerdo contempla un aspecto que no pasó desapercibido: Mora recibirá el histórico dorsal número 10, una camiseta reservada tradicionalmente para los futbolistas con mayor peso dentro del equipo.

¡De la frontera pa’l mundo! Gilberto Mora extiende su contrato con Xolos y usará el número 10.



El Canterano Rojinegro está listo para seguir haciendo historia internacional.



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Una renovación con la mira puesta en Europa

Más allá de la ampliación contractual, el convenio incluye un mecanismo especial para facilitar una futura transferencia al extranjero.

Sin revelar cifras ni condiciones específicas, el club explicó que se diseñó una estructura conjunta entre la directiva, el jugador y su representante para preparar el siguiente paso en la carrera del mediocampista.

La intención es que, llegado el momento adecuado, Mora pueda dar el salto al futbol europeo bajo condiciones previamente establecidas por todas las partes.

Además, la institución describió el acuerdo como un “mecanismo de salida altamente personalizado y claramente estructurado”, construido pensando en el desarrollo deportivo del jugador.

Entre sus logros destaca haberse convertido en el goleador más joven en la historia del futbol mexicano y en el jugador más joven en debutar con México en una competencia oficial.

Su nombre también quedó grabado recientemente en los libros de récords tras conquistar la Copa Oro con la Selección Mexicana, convirtiéndose en el futbolista más joven de cualquier nacionalidad en ganar un torneo internacional absoluto con apenas 16 años y 265 días de edad.

Mora agradece la confianza

Tras hacerse oficial el acuerdo, el futbolista expresó su agradecimiento hacia el club que impulsó su desarrollo.

“Estoy muy agradecido al Club Tijuana. Este club me ha ayudado muchísimo a crecer como jugador y como persona”, señaló.

El mediocampista aseguró que la renovación representa un nuevo impulso para seguir creciendo.

“Esto me motiva aún más a seguir trabajando duro y mejorando cada día. Ahora mismo mi foco está en ayudar al equipo y dar todo por México en esta Copa del Mundo”, afirmó.

Por su parte, el presidente de Club Tijuana, Jorgealberto Hank, destacó que la renovación es resultado de un trabajo coordinado entre el club y el entorno del jugador.

“Gilberto representa lo mejor de Club Tijuana. Es un jugador de talento excepcional, pero también un joven cuyo carácter, humildad y ambición lo convierten en un magnífico embajador para nuestro club”, señaló.

El directivo subrayó que el objetivo es acompañar al futbolista en cada etapa de su crecimiento profesional.

“Este es un acuerdo histórico para nuestro club, pero también es un reflejo de la relación que hemos construido con Gilberto y su equipo”, agregó.

Por otra parte, la representante del jugador, Rafaela Pimenta, también destacó la madurez con la que Mora ha enfrentado el inicio de su carrera profesional.

“Los logros de Gilberto a una edad tan temprana han sido extraordinarios, pero lo que más nos ha impresionado ha sido su madurez, profesionalismo y determinación”, afirmó.

Pimenta consideró que el nuevo contrato garantiza estabilidad para que el futbolista continúe desarrollándose mientras se prepara para competir en el escenario más importante de su carrera hasta ahora.

“Con tan solo 17 años, ahora tiene la oportunidad de demostrar esas cualidades en el escenario más grande de todos, en una Copa Mundial de la FIFA disputada en casa”, señaló.

Con la renovación firmada y el dorsal número 10 en sus manos, la atención de Gilberto Mora se concentra ahora en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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