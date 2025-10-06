Cambia de horario México vs Chile en el Mundial Sub-20

La Selección Mexicana Sub-20 dio un paso más en el Mundial de Chile 2025 al superar a Marruecos por la mínima diferencia (1-0) y asegurar su boleto a los octavos de final.

El conjunto dirigido por Eduardo Arce se medirá ahora ante Chile, anfitrión del torneo, en un duelo que promete ser de los más intensos de la fase de eliminación directa.

El gol de la victoria llegó gracias a un penalti ejecutado por Gilberto Mora, quien marcó el tanto decisivo que le permitió al Tri terminar en el segundo lugar de su grupo, superando a potencias como España y Brasil, y dejando fuera a los europeos tras un cerrado cierre de grupo.

FIFA reprograma el horario del partido México vs Chile

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) confirmó que el encuentro ante los anfitriones sufrió una modificación de horario.

En un principio, el duelo estaba programado para las 13:30 horas (tiempo del centro de México), pero la FIFA decidió recorrerlo para darle un horario estelar.

“La FIFA informa que el partido correspondiente a Octavos de Final de la Copa del Mundo Sub-20 Chile 2025 entre Chile y la Selección Nacional de México cambió de horario y ahora se llevará a cabo a las 17:00 hrs TC”, señaló la FMF en un comunicado oficial.

De esta forma, el encuentro se disputará el martes 7 de octubre a las 17:00 horas (centro de México), lo que corresponde a las 20:00 horas locales en Chile.

El compromiso se jugará en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, uno de los escenarios más emblemáticos del torneo.

El Tri Sub-20 buscará mantener el impulso mostrado en la fase de grupos y seguir con su paso firme en busca del título mundial.

Por otra parte, México llega con una defensa sólida y una ofensiva que ha sabido aprovechar los momentos clave, mientras que Chile, arropado por su afición, intentará imponer condiciones desde el inicio.

Comentarios