Gilberto Mora se gradúa de preparatoria tras Mundial 2026

El futbolista de 17 años se graduó de la preparatoria en el Colegio Alemán Cuauhtémoc Hank de Tijuana, donde además destacó por su rendimiento académico

Para Gilberto Mora, el verano de 2026 será difícil de olvidar. Después de convertirse en una de las figuras jóvenes de la Selección Mexicana durante la Copa del Mundo, el futbolista de 17 años celebró otro momento importante fuera de las canchas: su graduación de preparatoria.

El mediocampista, considerado una de las mayores promesas del futbol mexicano, concluyó sus estudios de nivel medio superior en el Colegio Alemán Cuauhtémoc Hank de Tijuana, Baja California, donde formó parte del grupo 601.

La ceremonia reunió a familiares, compañeros y docentes que acompañaron a los estudiantes en el cierre de una etapa académica que, en el caso de Mora, transcurrió paralelamente a su ascenso en el futbol profesional.

Del aula a los escenarios más grandes

Mientras millones de aficionados seguían la actuación de México en la Copa del Mundo 2026, Gil Mora vivía una realidad poco común para un joven de su edad: alternar la exigencia de una competencia internacional con sus responsabilidades escolares.

Durante el torneo, el Colegio Alemán Cuauhtémoc Hank mostró públicamente su apoyo al futbolista a través de redes sociales, destacando el orgullo que representaba ver a uno de sus alumnos defender la camiseta nacional en el escenario más importante del futbol.

En un video compartido por la institución durante la ceremonia de graduación, el maestro de ceremonias lanzó un mensaje a los estudiantes antes del último pase de lista.

"Cuando sean famosos, exitosos o salgan en las noticias, no se olviden de sus profesores", expresó ante los graduados.

Un alumno destacado dentro y fuera de la cancha

Además de su crecimiento deportivo, Mora ha llamado la atención por su desempeño académico. Fuentes cercanas a su entorno escolar lo ubican entre los mejores promedios de su generación, con especial facilidad para materias relacionadas con las matemáticas.

Su preparación también incluye el aprendizaje del idioma inglés, una herramienta que considera fundamental para su desarrollo profesional ante la posibilidad de continuar su carrera en el extranjero.

Dicha combinación de disciplina académica y talento futbolístico ha convertido al joven tijuanense en uno de los perfiles más prometedores de su generación.

Europa aparece en el horizonte

El futuro de Gil Mora parece cada vez más ligado al futbol europeo. Diversos reportes señalan que existen equipos de la Premier League y de España interesados en seguir de cerca su evolución.

Sin embargo, las reglas de transferencias internacionales impiden que el jugador abandone el futbol mexicano antes de cumplir la mayoría de edad, por lo que cualquier operación tendría que concretarse una vez que alcance los 18 años.

Por ahora, la posibilidad más viable apunta al próximo mercado invernal.

Mientras se define su futuro, Mora disfruta de un breve periodo de descanso tras la intensa actividad de los últimos meses.

Posteriormente se reincorporará a los Xolos de Tijuana, equipo que actualmente dirige Sebastián "Loco" Abreu, una figura con amplia experiencia internacional y que se ha convertido en una de las referencias más importantes para el desarrollo del joven futbolista.

La relación con el entrenador uruguayo es vista dentro del club como un factor clave para continuar fortaleciendo su crecimiento profesional.

Aunque su carrera deportiva atraviesa un momento de gran proyección, Gil Mora no planea dejar de lado su formación académica.

El futbolista tiene la intención de ingresar a la universidad mientras continúa su desarrollo como profesional, una meta que busca combinar con el sueño de competir algún día en las principales ligas de Europa.