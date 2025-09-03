Cerrar X
Whats_App_Image_2025_09_03_at_12_33_43_AM_2f1551ce26
Deportes

Goles de Lucas Ocampos en Rayados... ¡son amores!

Cada vez que el argentino anota en Liga MX, Monterrey gana… y marca tres o más dianas en dichos encuentros, ya sea de fase regular o Liguilla. ¡Es un amuleto!

  • 03
  • Septiembre
    2025

El mediocampista argentino de Rayados, Lucas Ocampos, está de regreso luego de superar una lesión y una baja de nivel de juego.

El famoso playera ‘29’ del Monterrey ha vuelto a la titularidad y al protagonismo, al grado de dar pases para gol y anotar dianas.

Esto último es lo más sobresaliente, ya que cada vez que marca un tanto gana La Pandilla en la Liga MX.

El futbolista sudamericano ha marcado seis goles con el cuadro albiazul en la Primera División del futbol mexicano, repartidos en cinco duelos: cuatro de fase regular y uno de Liguilla… y en todos ellos el cuadro albiazul ha salido con la victoria, anotando tres o más ‘pepinillos’ en dichos encuentros.

Entérate

Estos son los partidos en los que ha marcado gol Lucas Ocampos con Rayados, en la Liga MX:

Liga MX Torneo Apertura 2024, Jornada 12: Rayados 4-2 Tigres, Gigante de acero, 1 gol de Ocampos
Liga MX Torneo Apertura 2024, Cuartos Vuelta: Pumas 3-5 Rayados, Estadio Olímpico Universitario, 1 gol de Ocampos
Liga MX Torneo Apertura 2025, Jornada 5: Rayados 3-2 Mazatlán, Gigante de acero, 2 goles de Ocampos
Liga MX Torneo Apertura 2025, Jornada 6: Rayados 3-0 Necaxa, Gigante de acero, 1 gol de Ocampos
Liga MX Torneo Apertura 2025, Jornada 7: Puebla 4-2 Rayados, Estadio Cuauhtémoc, 1 gol de Ocampos

TOTAL: 6 goles de Lucas Ocampos


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

deportes_sabalenka_647fa29c4a
Sabalenka avanza a semis del US Open tras lesión de Vondrousova
deportes_andrada_0542acf369
Critica Andrada las 'formas' y 'tiempos' de su salida de Rayados
INFO_7_UNA_FOTO_7_e6c4cf803c
Choca y huye tras generar colisión; una mujer lesionada
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2025_09_03_T094547_105_d8faa16943
Radiohead confirma su vuelta a los escenarios con una gira
inter_putin_trump_0787c14b16
Putin afirma que Trump "tiene sentido del humor"
EH_UNA_FOTO_be07c26256
Rusia seguirá la vía militar si fracasa la paz en Ucrania: Putin
publicidad

Más Vistas

nl_carpool_904746fbc7
NL apuesta por carpool para aliviar tráfico; San Pedro lo inicia
Whats_App_Image_2025_09_02_at_12_47_09_AM_0c1ba6fa40
Le apuesta NL a los carriles para vehículos de alta ocupación
FB_IMG_1755030336640_6b82bc42ee
Festejan a la Virgen de los Remedios, patrona de Tlalnepantla
publicidad
×