Goles de Lucas Ocampos en Rayados... ¡son amores!

El mediocampista argentino de Rayados, Lucas Ocampos, está de regreso luego de superar una lesión y una baja de nivel de juego.

El famoso playera ‘29’ del Monterrey ha vuelto a la titularidad y al protagonismo, al grado de dar pases para gol y anotar dianas.

Esto último es lo más sobresaliente, ya que cada vez que marca un tanto gana La Pandilla en la Liga MX.

El futbolista sudamericano ha marcado seis goles con el cuadro albiazul en la Primera División del futbol mexicano, repartidos en cinco duelos: cuatro de fase regular y uno de Liguilla… y en todos ellos el cuadro albiazul ha salido con la victoria, anotando tres o más ‘pepinillos’ en dichos encuentros.

Entérate

Estos son los partidos en los que ha marcado gol Lucas Ocampos con Rayados, en la Liga MX:

Liga MX Torneo Apertura 2024, Jornada 12: Rayados 4-2 Tigres, Gigante de acero, 1 gol de Ocampos

Liga MX Torneo Apertura 2024, Cuartos Vuelta: Pumas 3-5 Rayados, Estadio Olímpico Universitario, 1 gol de Ocampos

Liga MX Torneo Apertura 2025, Jornada 5: Rayados 3-2 Mazatlán, Gigante de acero, 2 goles de Ocampos

Liga MX Torneo Apertura 2025, Jornada 6: Rayados 3-0 Necaxa, Gigante de acero, 1 gol de Ocampos

Liga MX Torneo Apertura 2025, Jornada 7: Puebla 4-2 Rayados, Estadio Cuauhtémoc, 1 gol de Ocampos

TOTAL: 6 goles de Lucas Ocampos

Comentarios