Gran homenaje a Diogo Jota en primer partido de Portugal sin él

La selección de Portugal vivió una noche cargada de sentimientos en su estreno en la fase de clasificación para el Mundial de 2026 frente a Armenia

  • 06
  • Septiembre
    2025

La selección de Portugal vivió una noche cargada de sentimientos en su estreno en la fase de clasificación para el Mundial de 2026 frente a Armenia, donde rindió un homenaje al fallecido exdelantero del Liverpool, Diogo Jota, quien perdió la vida en un accidente de tráfico en España el pasado mes de julio.

Antes del inicio del encuentro, se guardó un minuto de silencio en memoria de Jota, de su hermano André Silva, también víctima del mismo accidente, y de Jorge Costa, histórico capitán del Oporto que falleció en agosto a los 53 años tras una parada cardiorrespiratoria.

El tributo continuó con una conmovedora iniciativa de la afición: tras el pitido inicial, el estadio se mantuvo en silencio durante 21 minutos, en honor al dorsal que portaba Jota.

Al cumplirse ese tiempo, los hinchas rompieron el silencio con un minuto de aplausos. La casualidad hizo que, justo un minuto antes, Cristiano Ronaldo marcara el segundo gol de Portugal, lo que permitió a los aficionados celebrar el tanto dentro del homenaje.

El primero, de João Félix al minuto 9, se mantuvo en un silencio respetuoso.

En la grada portuguesa destacó una enorme pancarta con el mensaje: “Descansa en paz, para siempre uno de nosotros, Diogo Jota”, acompañada por la imagen del delantero.

Este partido marcó el primer compromiso de la selección lusa desde la muerte de Jota, lo que convirtió el encuentro no solo en un estreno competitivo rumbo a la Copa del Mundo, sino también en un emotivo acto de recuerdo para una de sus figuras más queridas.


