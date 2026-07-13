En la temporada pasada registró 92 tacleadas, una captura de quarterback y una intercepción, además de participar en los 17 partidos del calendario regular

Inicio / Deportes / Green Bay renueva a Isaiah McDuffie por una temporada

Los Packers de Green Bay aseguraron la continuidad del linebacker Isaiah McDuffie al anunciar una extensión de contrato, con la que el equipo mantiene a uno de sus defensores con mayor experiencia de cara a la próxima temporada de la NFL.

La extensión fue confirmada por el gerente general Brian Gutekunst, quien oficializó el acuerdo con el apoyador de sexto año surgido de Boston College.

McDuffie llegó a Green Bay tras ser seleccionado en la sexta ronda del Draft de la NFL de 2021 y desde entonces ha consolidado un papel importante dentro de la defensiva del equipo.

A lo largo de su trayectoria con los Packers, el linebacker ha disputado 80 encuentros de temporada regular, de los cuales 38 han sido como titular.

Su participación constante lo ha convertido en una pieza recurrente dentro de la rotación defensiva y en los equipos especiales de la franquicia.

Durante la temporada pasada, Isaiah McDuffie registró 92 tacleadas, una captura de quarterback y una intercepción, además de participar en los 17 partidos del calendario regular.

En esa campaña inició como titular en 12 encuentros, consolidando la mejor producción estadística de su carrera desde su llegada a la NFL.

Con esta renovación, los Packers mantienen la continuidad de un jugador que ha ganado protagonismo en los últimos años y refuerzan la estabilidad de su defensiva para la próxima campaña, en busca de mantenerse entre los equipos protagonistas de la Conferencia Nacional.