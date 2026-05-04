Green Bay firma a Tyrod Taylor para ser su quarterback suplente

Después de un draft que dejó divididos a los aficionados de Green Bay, los Packers hicieron oficial la llegada de un nuevo quarterback suplente.

Se trata del veterano Tyrod Taylor, quien fungirá como el suplente de Jordan Love, quien comenzará su cuarta temporada como titular.

La llegada de Taylor se da para reemplazar a Malik Willis, quien durante dos temporadas ocupó el puesto de quarterback dos antes de firmar con los Miami Dolphins en la agencia libre.

We have signed Tyrod Taylor — Green Bay Packers (@packers) May 4, 2026

Antes de firmar a Taylor, de 36 años, los únicos otros mariscales de campo que los Packers tenían en su plantilla eran Desmond Ridder y Kyle McCord.

La firma de Taylor también se da debido a que Ridder fue dado de baja este lunes.

Durante sus 15 años en la NFL, Taylor ha disputado 100 partidos, de los cuales ha sido titular en 62 de ellos; los últimos cuatro fueron con los New York Jets la temporada pasada.

La mayor parte de su experiencia como titular la adquirió con los Buffalo Bills, equipo con el que inició 43 encuentros entre 2015 y 2017.

Tyrod Taylor fue seleccionado en la sexta ronda del draft de 2011 por los Baltimore Ravens, siendo uno de los únicos cinco jugadores de aquella promoción que seguían activos en 2025.

A lo largo de su carrera, Taylor acumula un récord de 29-31-1 como titular.

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