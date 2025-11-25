Cerrar X
Escena

Eva Green se une a 'Wednesday' como la tía Ophelia

Eva Green se incorporará como personaje regular a la tercera temporada de Wednesday, donde interpretará a la enigmática hermana de Morticia Addams

  • 25
  • Noviembre
    2025

Eva Green se incorporará como personaje regular a la tercera temporada de Wednesday, donde interpretará a Ophelia Frump, la enigmática hermana de Morticia Addams.

Su llegada confirma las teorías surgidas tras el final de la segunda temporada, donde solo se mostró la nuca del personaje, y descarta las especulaciones de que Rosalyn Rottwood, interpretada por Lady Gaga, pudiera ser la misteriosa tía.

Ophelia Frump fue internada en el hospital psiquiátrico de Willow Hill por su madre, Hester Frump, antes de escapar.

En la última escena de la temporada pasada, Wednesday lee el diario de su tía y tiene una visión de una mujer rubia con corona de flores, que luego aparece recluida en una celda de la mansión de Hester. Vestida de rojo, escribe con sangre en la pared la frase: “Wednesday debe morir”, revelando un oscuro giro en la trama.

G6nUKJpXoAE_f-m.jfif

“Estoy encantada de unirme al mundo terriblemente retorcido de Wednesday como la tía Ophelia”, declaró Green.

“Es una serie deliciosamente oscura e ingeniosa; estoy deseando aportar mi toque de locura a la familia Addams”.

Los showrunners Al Gough y Miles Millar celebraron su incorporación: “Eva Green aporta una presencia elegante, cautivadora e impredecible. Es la elección perfecta para la tía Ophelia y ampliará de forma espectacular el mundo de Wednesday”.

La actriz es la primera gran adición confirmada para la tercera temporada, cuyos detalles se mantienen bajo reserva.

Green ya ha trabajado en dos ocasiones con el productor ejecutivo y director de la serie, Tim Burton, en El hogar de Miss Peregrine para niños peculiares y Sombras tenebrosas. Su trayectoria incluye títulos como Casino Royale, Penny Dreadful y la próxima película Just Play Dead.


