El técnico felino señaló que desde su posición poco puede hacer para tomar un asunto que se resolverá entre las directivas de Tigres y River Plate

Inicio / Deportes / Guido Pizarro admite que hay una oferta de River por Ángel Correa

El argentino Guido Pizarro, entrenador de Tigres, dijo este viernes que el River Plate ha presentado una oferta para fichar a su compatriota Ángel Correa.

“Ningún entrenador quisiera dejar ir a Ángel. Es un elemento fundamental para nosotros y que un equipo como River lo venga a buscar habla de la magnitud de jugador que es. Hoy contamos con él, pero tiene una opción real y a nosotros no nos queda más que esperar”, afirmó el técnico a una semana de que arranque el Apertura 2026.

Pizarro se refirió a la oferta del argentino River Plate por Correa que según varios medios es cercana a los 13 millones de dólares.

Correa, quien fue campeón del mundo con su selección en Qatar 2022, llegó a Tigres, procedente del Atlético de Madrid, en julio del año pasado, desde entonces se ha convertido en el motor ofensivo de los felinos, algo que Pizarro, dijo, no le gustaría perder.

“Ángel es un jugador muy importante para nosotros. Se ha comportado de maravilla, es un gran profesional, de momento contamos con él, está enfocado, pero es real la posibilidad de salida de la que se está hablando”, apuntó.

El estratega admitió que desde su posición poco puede hacer para tomar un asunto que se resolverá entre las directivas de Tigres y River Plate.

“Es un tema de directivas. Ángel ha sido un ejemplo de cómo se ha manejado en esta situación que ya pasa más por los equipos. Son situaciones en las que no me involucro. Ángel es un jugador fundamental, pero estoy ocupado en que mi equipo llegue lo mejor posible al inicio del torneo”, señaló.