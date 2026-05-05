¡Una Final más! Tigres derrota al Nashville y quiere la 'Conca'

La escuadra de Tigres venció 1-0 al Nashville ante 41,615 aficionados que se dieron cita en el Estadio Universitario; con este triunfo disputarán la Final de la Concacaf Liga de Campeones. La anotación de los de la ‘U’ fue obra de Juan Francisco Brunetta.

El duelo de la Final en la Copa de Campeones de la Concacaf 2026 se celebrará el sábado 30 de mayo de 2026 en lugar por designar y lo enfrentarán los de la ‘U’, en contra de quien se alce con el triunfo en el duelo entre Toluca y Los Ángeles FC.

UNA NIVELADA PRIMERA PARTE

Con una noche cálida en donde 35 °C se dejaban sentir en el ‘Volcán’, aunado al ambiente que se generaba en la tribuna del coso nicolaíta, posterior a cumplir con los protocolos establecidos por la Concacaf Liga Campeones 2026, el árbitro central guatemalteco Mario Alberto Escobar Toca hizo sonar su silbato y realizó la señal más futbolera para dar el inicio de la contienda entre los dirigidos por Guido Hernán Pizarro Demestri y los comandados por Brian Joseph Callaghan II.

El parado en el rectángulo verde presentado por los estrategas mostró por la localía un 4-3-3, mientras que la visita se plantó en la cancha con una formación de 4-4-2. En donde los ‘Boys in Gold’ tenían más que claro que el triunfo por diferencia de dos goles de diferencia era lo único que le daba el pase directo a la Final.

Por su parte, los de la ‘U’ saltaron al terreno de juego con la intención de incrementar la ventaja, el reloj marcaba los 3’ minutos cuando el argentino Ángel Correa conecta de zurda desde linderos del área un pase de Juan Brunetta, el cual pasa desviado del marco encomendado a Brian Schwake.

A los 7’ de tiempo corrido, la escuadra estadounidense genera su primera llegada, con asistencia de Matthew Corcoran quien cede el esférico a Hany Mukhtar, quien dispara de pierna derecha y el balón sale muy desviado de la meta defendida por el argentino Nahuel Guzmán.

Justo a los 14’ de acción, se realiza el primer cambio del partido por parte de los de la UANL, entra al terreno de juego Juan Vigón en sustitución de Fernando Gorriarán. El uruguayo presentó una aparente lesión y solicitó a su director técnico salir del encuentro.

Tres minutos después, nuevamente Juan Brunetta, quien tomó la conducción del equipo, envía su pase a Rodrigo Aguirre, el cual se interna al área enemiga por el costado izquierdo de su ataque, dispara y el balón se va desviado por el lado derecho de la portería contraria.

Llegado el minuto 27’ el jugador de los de azul marino total, Bryan Acosta, remató con la pierna derecha una asistencia realizada por Alex Muyl que concluye sin problemas en la meta felina. Por momentos, la batalla deportiva se volvió ríspida por los diversos sectores de la cancha y el nazareno Mario Escobar tuvo que mostrarles la tarjeta amarilla ‘para calmar las aguas’.

A los 38’ minutos de tiempo corrido se realiza un remate por conducto de Hany Mukhtar de derecha desde fuera del área, el obús se va muy por encima y desviado de la cabaña defendida por el ‘Patón’ Guzmán.

En la pantalla del Estadio Universitario se leían los 45 minutos de acción y el nazareno guatemalteco Mario Alberto Escobar Toca decretó añadir cinco minutos más. A los 45+1 Cristian Espinoza envía un centro al área, que es rematado de cabeza por Reed Baker-Whiting, generando peligro en el marco defendido por el arquero que vistió de rosa, Nahuel Guzmán.

Al consumirse el añadido, el árbitro central marcó la finalización de la primera mitad del partido con un empate de 0-0; igualada que beneficia a los del ‘Conde’ Pizarro en sus aspiraciones para llegar a disputar una final.

LA QUE TUVIERON, LA CONSUMARON

Para la parte complementaria, los de amarillo total realizaron otra modificación en su parado inicial, salió Marcelo Flores e ingresó al campo de batalla deportivo Diego Sánchez. Con este cambio se buscó darle frescura a la pradera izquierda de su ataque, con llegadas a velocidad y centros que provoquen peligro en la meta contraria.

Todo hacía suponer que, veríamos nuevamente el ‘script’ presentado en la primera parte del encuentro. Con un Tigres volcado al ataque y un Nashville que esperaba en su parte baja y con despliegues al contragolpe a velocidad, saltando las líneas impuestas por la localía.

Con el correr de los minutos, los también llamados ‘Coyotes’ se asentaron en la cancha del Universitario y comenzaron a tocar minuciosamente el balón hacia el frente, entradas por la parcela izquierda ‘como cuchillo en mantequilla’, además de disparos desde fuera del área.

El reloj señalaba los 55’ de acción, cuando Ángel Correa dispara cruzado sobre el arco del Nashville y el balón se estrella en el poste; lamentablemente, la jugada no contó debido a una falta previa cometida por el nativo de Santa Fe, Argentina.

La primera modificación hecha por el timonel del equipo de Tennessee se llevó a cabo a los 58’ minutos, cuando entró al campo Woobens Pacius en lugar de Alex Muyl. A los 65’ de tiempo corrido, el defensivo Francisco Reyes remató de cabeza tras el cobro de un saque de esquina ejecutado por Juan Brunetta.

El reloj indicaba los 68’ minutos cuando Juan Brunetta recibe una asistencia de Ángel Correa, se perfila y dispara de derecha a primer palo, dejando el esférico lejos del alcance del arquero estadounidense Brian Schwake para el 1-0 en favor de los de la ‘U’.

Los de la MLS tuvieron ‘más ganas que idea’ para ofender la meta de los de la Liga MX, pero, el jugarle a velocidad fue el arma principal que ejecutaron los de amarillo total y que terminó por fundir a los de azul marino total, que tenían que emplearse a fondo en todo momento.

Ambos estrategas le movieron a su once inicial, buscando darle frescura y solidez a cada una de sus líneas. Pero, los minutos seguían su marcha y las jugadas de peligro se presentaban en ambas porterías. Al llegar el minuto 90’ el cuerpo arbitral comandado por Mario Escobar determinó agregar tres minutos de reposición.

Ahí pudimos ver tanto a Tigres como al Nashville volcados totalmente al ataque. En un ‘vaivén’ constante en ambas áreas y un olor a pólvora que buscaba explotar en alguna de las dos cabañas. El tiempo se consumó por completo y el juez central dio por finalizada la batalla deportiva. Los Tigres de la UANL avanzan a la Final con un 2-0 global.





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