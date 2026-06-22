Haaland marca dos y Noruega vence 3-2 a Senegal

Con esto, el noruego se coloca como el tercer mejor anotador del torneo con cuatro tantos, además de que su país aseguró su clasificación a dieciseisavos

Erling Haaland no quiere quedarse fuera de la conversación de los goleadores de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y, en el juego de Noruega vs. Senegal, no dejó dudas de su capacidad goleadora.

El noruego marcó dos tantos en la victoria 3-2 ante el conjunto africano que, además de colocarlo como el tercer mejor anotador con cuatro tantos, empatado con Kylian Mbappé, ayudaron a su país a asegurar su clasificación a dieciseisavos de final.

El próximo partido de Noruega será este viernes ante la Francia de Mbappé, en donde ambas selecciones se jugarán el primer lugar del Grupo I.

Ya en el encuentro, Marcus Pederson adelantó a los "Vikingos" a los 43 minutos tras sustituir a Julian Ryerson quien salió por lesió, y Haaland mantuvo su increíble racha goleadora a los 48 y 58 minutos para poner el 3-1 en el marcador.

Primero, aprovechó un pase de Martin Ødegaard y, por medio de un zurdazo, venció el lance de Édouard Mendy con la mano izquierda extendida para culminar un contraataque de extremo a extremo que puso el 2-0 en el marcador.

Para su segundo gol, Haaland se abrió paso entre la defensa y, a ocho metros de la portería, elevó su pierna derecha, la menos hábil, para rematar de volea un pase de Patrick Berg.

Por parte de Sengal, Ismaïla Sarr anotó a los 53 y en el tercer minuto del tiempo añadido de la segunda parte para los Leones de Teranga para dejar el definitivo 3-2.

Récords de Erling Haaland

Con estos tantos, el delantero del Manchester City suma 24 goles en sus últimos 12 partidos internacionales —anotando al menos uno en cada encuentro— y 59 goles en 52 apariciones internacionales.

El noruego de 25 años se unió a Harry Kane de Inglaterra en 2018 como los únicos jugadores en los últimos 50 años con partidos de dos goles en sus dos primeras apariciones en la Copa del Mundo.

El “Androide” estuvo a punto de marcar otro gol en el tiempo añadido de la primera parte, estrellando el balón contra un poste después de que Mendy perdió el control.

Senegal complica su clasificación

Aunque no ha sido eliminado, Senegal necesita una victoria sobre Irak, que también ha sufrido dos descalabros, para tener alguna posibilidad de avanzar como tercero.