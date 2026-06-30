Antonio Nusa abrió el marcador al 39, Amad Diallo igualó el encuentro al 74, pero Erling Haaland apareció al minuto 86 para marcar el gol del triunfo

Inicio / Deportes / Noruega vence 2-1 a Costa de Marfil y avanza a octavos de final

Noruega selló su boleto a los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ tras vencer 2-1 a Costa de Marfil en un duelo intenso que se definió en la recta final gracias a un tanto de Erling Haaland.

El conjunto europeo tomó la ventaja antes del descanso con un gol de Antonio Nusa, pero los africanos reaccionaron en la segunda mitad y encontraron el empate por conducto de Amad Diallo.

Sin embargo, cuando el partido parecía encaminado al alargue, Haaland apareció para darle el triunfo a su selección.

Nusa adelantó a Noruega

Noruega mostró mayor iniciativa desde el inicio y logró reflejar su dominio en el marcador al minuto 39.

Antonio Nusa aprovechó un espacio en la defensa marfileña para definir con precisión y poner el 1-0, resultado con el que ambas selecciones se fueron al descanso.

El cuadro dirigido por Noruega mantuvo el control durante buena parte del encuentro, aunque Costa de Marfil comenzó a crecer conforme avanzó la segunda mitad.

Diallo devolvió la esperanza

La insistencia del conjunto africano tuvo recompensa al minuto 74.

Amad Diallo apareció dentro del área para vencer al arquero noruego y marcar el 1-1, un gol que devolvió la esperanza a Costa de Marfil y cambió por completo el desarrollo del partido.

Con el empate, ambos equipos buscaron evitar el tiempo extra y adelantaron líneas en busca del gol de la clasificación.

Haaland apareció cuando más lo necesitaban

Cuando el empate parecía definitivo, Erling Haaland volvió a responder como la principal figura de Noruega.

Al minuto 86, el delantero aprovechó una oportunidad frente al arco para firmar el 2-1 definitivo y desatar la celebración del conjunto nórdico.

El atacante volvió a demostrar su capacidad para aparecer en los momentos decisivos y encaminó a Noruega a la siguiente ronda del torneo.

Con la victoria, Noruega se instala en los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y mantiene intacto el sueño de seguir avanzando en la competencia.

Por su parte, Costa de Marfil quedó eliminada pese a reaccionar en la segunda mitad y empatar momentáneamente el encuentro.