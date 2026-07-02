Cristiano Ronaldo inició la remontada y Gonçalo Ramos marcó el gol del triunfo para sellar el duelo ibérico ante España en octavos de final

Inicio / Deportes / ¡Habrá cruce ibérico en octavos! Portugal jugará ante España

En esta Copa Mundial de la FIFA 2026, los dieciseisavos de final ya tuvieron su cruce latinoamericano con el México vs. Ecuador, y ahora, Europa tendrá su cruce ibérico con el Portugal vs. España.

Este jueves Portugal remontó a Croacia 2-1 en los minutos finales para avanzar a octavos de final.

Croacia tomó la ventaja al minuto 53 con un gol de Ivan Perisic, pero Portugal sería quien tendría la última palabra.

Cristiano Ronaldo empató al 67 al convertir un penalti, luego de que previamente le habían anulado un tanto por fuera de juego.

Y cuando el encuentro parecía encaminarse al tiempo extra, Gonçalo Ramos apareció al 90+3 para marcar de cabeza el 2-1 definitivo y sellar la clasificación portuguesa.

Croacia aún celebró un empate en el tiempo de compensación con un gol de Josko Gvardiol, pero tras una revisión en el VAR, el árbitro anuló la anotación por una mano en la jugada previa.

Con este resultado, Portugal enfrentará a España en los cuartos de final el próximo lunes a las 13:00 horas en el Estadio Dallas, mientras que Croacia quedó eliminada del torneo en lo que apunta a ser la última Copa del Mundo de Luka Modric.