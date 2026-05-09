No habrá doblete: Tigres, eliminado en Liguilla de Liga MX

Esta tarde el Estadio AKRON fue testigo de la forma en que los Tigres de la UANL caía 2-0 frente a Chivas del Guadalajara. En un duelo donde los de Guido Pizarro se olvidó de atacar durante la mayor parte del partido y ‘en el pecado tuvo la penitencia’. Con este resultado los de la ‘U’ quedaron eliminados del Torneo de Clausura 2026 en su fase de Cuartos de Final.

Las anotaciones de los rojiblancos las realizó por partida doble Santiago Sandoval González, para empatar el marcador global a 3-3; los tapatíos avanzan por su mejor posición en la tabla general.

CHIVAS SE CANSÓ DE LLEGAR AL ÁREA RIVAL, SIN CONTUNDENCIA

Al concluir los protocolos establecidos por la Liga BBVA Mx y una cancha del Estadio AKRON que en la tribuna mostraba una gran asistencia, el Árbitro Central duranguense Marco Antonio Ortiz Nava hizo sonar enérgicamente su silbato para dar el inicio de la contienda entre los dirigidos por el argentino Guido Pizarro y los comandados por su paisano Gabriel Alejandro Milito.

El parado en el rectángulo verde ‘zapopano’ presentado por el ‘Conde’ Pizarro mostró un 4-2-3-1, mientras que, el cuadro del ‘Mariscal’ se acomodó en el ‘Volcán’ con un 3-5-2; con una escuadra tapatía que salió ‘a comerse la cancha’ desde el primer minuto de juego. La localía, al verse abajo en el marcador global buscó la manera de ofender la meta encomendada al arquero Nahuel Ignacio Guzmán Palomeque.

Y justamente corría el minuto 1’ de acción cuando Efraín Álvarez envió un pase en profundidad dirigido al delantero Ricardo Marín quien define el pase a la red, que, para su mala fortuna, se encontraba en posición adelantada. El Juez Central Marco Antonio Ortiz luego de consultar el VAR (Video Assistant Referee) confirma el fuera de lugar.

El también llamado ‘Campeonísmo’ no cesó en el intento de acechar el arco de los de la UANL, los primeros 10’ minutos de tiempo corrido se pudo observar las llegadas de Santiago Sandoval, Omar Govea y Bryan González, quienes ingresaban por las distintas zonas del terreno de juego, con la firme intención de acortar distancias en el marcador.

La constante era la misma con el correr de los minutos, un equipo de la Perla de Occidente que de diversas formas llegaban a la zona de peligro de los de la UANL; ya sea por las bandas que culminaban con centros al área y a través de disparos desde linderos del área. Pero, el cerrojo impuesto por los de amarillo total era una encrucijada para los rojiblancos.

Por grandes lapsos de tiempo, el partido se volvió ríspido en ambos equipos; quienes no querían ceder ni un centímetro del total de la cancha ubicada en tierras jaliscienses. Una ofensiva de la Perla de Occidente que topaba con una muralla impuesta por los de la Sultana del Norte, fue lo que con el correr de los minutos se volvía una tradición a la vista.

En la pantalla del AKRON se podía leer que se llegaban a los 45’ minutos de tiempo corrido y el Juez Central ‘Gato’ Ortiz indicó que se agregarían cinco minutos más de compensación. A los 45+1 Richard Ledezma envió un centro al área y Ángel Sepúlveda conecta de cabeza, pero el balón pasó muy cerca del palo izquierdo del marco encomendado al ‘Patón’ Guzmán.

Al consumirse el añadido el Árbitro Central marcó la finalización de la primera parte del encuentro con un 0-0 en las alturas y un 3-1 en favor de los universitarios.

CHIVAS HACE ESTALLAR SU PÓLVORA

Para la parte complementaria, los de la Sultana del Norte modificaron su oncena inicial, entró al terreno de juego Diego Lainez ocupando el lugar del canterano Diego Sánchez. Los de la Perla de Occidente no efectuaron ningún cambio en el cuadro que presentó en el primer tiempo.

A los 46’ de acción Efraín Álvarez envió un centro al área que es rematado de testa por Ricardo Marín, sin causar peligro en la portería de los de la ‘U’. Y a los 51’ Rubén González remata de pierna derecha desde fuera del área y el esférico se va demasiado alto de la cabaña visitante.

El cronómetro seguía marcando el correr de los minutos en el duelo y a los 57’ de acción se presentó un fuerte remate de Richard Ledezma con la derecha que es conectado en la cara del zaguero Francisco Reyes; quien tras el impacto se presenta una lesión que provoca la entrada de las asistencias.

La escuadra rojiblanca siguió al acecho del área de los de la UANL, con poca fortuna y una terrible falta de contundencia. Los Tigres, como felinos que son, buscaron el momento preciso para atacar a los del ‘Rebaño sagrado’ mediante el contragolpe.

Pero, a los 73’ minutos de acción vino el 1-0 en favor de las Chivas por conducto de Santiago Sandoval, luego de un saque de manos que rechaza Jesús Angulo, disparó a portería Ricardo Marín que con la punta del pie conecta Sandoval y vence al cancerbero argentino Nahuel Guzmán.

El reloj señalaba los 76’ de tiempo corrido, cuando nuevamente Santiago Sandoval se hace presente en el marcador; quien remató de cabeza una asistencia de Omar Govea para el 2-0 en favor de los ‘jalisquillos’. Ante una escuadra de la ‘U’ que olvidó durante los minutos jugados la ubicación de la portería defendida por Oscar Whalley.

A los 85’ de tiempo corrido vino la primera de peligro para los de amarillo total, cuando una asistencia de Ángel Correa genera un remate con la izquierda a quemarropa de Marcelo Flores y el balón pasó muy cerca del palo izquierdo ligeramente desviado.

Una polémica jugada se presenta a los 88’ de tiempo corrido, cuando en una jugada donde el balón estaba en disputa, Francisco Reyes y Rubén González chocan y el futbolista de la escuadra rojiblanca sale con la peor parte. El Árbitro Central Marco Antonio Ortiz posterior a consultar el VAR determinó mostrarle el cartón rojo al jugador universitario.

Al llegar el minuto 90’ el cuerpo arbitral comandado por Marco Antonio Ortiz Nava decidió agregar nueve minutos de reposición. Con un Tigres volcado en plenitud al ataque y unas Chivas que a pesar de la metralla que recibía, supo contrarrestar los embates que se le presentaban.

Al consumirse el añadido se pitó el final de la batalla y el 2-0 en favor de los de Gabriel Milito; que consumaba el empate de 3-3 y que le daba el pase a Semifinales al ‘chiverío’.

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