Guatemala se queda sin Mundial y Costa Rica roza la eliminación

El sueño mundialista se apagó para la Guatemala dirigida por Luis Fernando Tena.

Y es que este jueves en un Estadio Manuel Felipe Carrera que esperaba una noche histórica, los "Chapines" cayeron 2-3 ante Panamá, gracias a un doblete de Cecilio Waterman que los dejó sin margen de reacción.

Pese a que Guatemala respondió en el complemento, un último golpe panameño sentenció su eliminación rumbo a 2026.

Tras este resultado, a la selección guatemalteca solo le queda evitar el sótano del Grupo A en la última fecha de las Eliminatorias de CONCACAF.

Las posiciones quedaron así:

Surinam – 9 pts (+5) Panamá – 9 pts (+2) Guatemala – 5 pts (–1) El Salvador – 3 pts (–6)

Costa Rica cerca de la eliminación

Mientras tanto, en el Grupo C, el panorama también es crítico para Miguel “Piojo” Herrera y Costa Rica.

Pues en su visita a Haití este jueves terminó cayendo 1-0, desperdiciando la derrota de Honduras, que sorpresivamente perdió 2-0 ante la ya eliminada Nicaragua, para mantenerse en la segunda plaza del grupo.

Este resultado mandó a los "ticos" al tercer puesto de grupo y, por ahora, están fuera del Mundial.

Para mantenerse con vida, Costa Rica está obligada a vencer a Honduras el próximo 18 de noviembre y, de no darse el resultado, el “Piojo” firmará un golpe durísimo: quedarse fuera de la Copa del Mundo.

Así quedó el sector:

Honduras – 8 pts (+3) Haití – 8 pts (+1) Costa Rica – 6 pts (+2) Nicaragua – 4 pts (–6)

