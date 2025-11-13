Cerrar X
Deportes

Guatemala se queda sin Mundial y Costa Rica roza la eliminación

Guatemala cayó 3-2 ante Panamá y quedó fuera del Mundial, mientras Costa Rica complicó su camino tras perder con Haití y juega su última vida ante Honduras

  • 13
  • Noviembre
    2025

El sueño mundialista se apagó para la Guatemala dirigida por Luis Fernando Tena.

Y es que este jueves en un Estadio Manuel Felipe Carrera que esperaba una noche histórica, los "Chapines" cayeron 2-3 ante Panamá, gracias a un doblete de Cecilio Waterman que los dejó sin margen de reacción.

Pese a que Guatemala respondió en el complemento, un último golpe panameño sentenció su eliminación rumbo a 2026.

Tras este resultado, a la selección guatemalteca solo le queda evitar el sótano del Grupo A en la última fecha de las Eliminatorias de CONCACAF.

Las posiciones quedaron así:

  1. Surinam – 9 pts (+5)
  2. Panamá – 9 pts (+2)
  3. Guatemala – 5 pts (–1)
  4. El Salvador – 3 pts (–6)

Costa Rica cerca de la eliminación

Mientras tanto, en el Grupo C, el panorama también es crítico para Miguel “Piojo” Herrera y Costa Rica.

Pues en su visita a Haití este jueves terminó cayendo 1-0, desperdiciando la derrota de Honduras, que sorpresivamente perdió 2-0 ante la ya eliminada Nicaragua, para mantenerse en la segunda plaza del grupo.

Este resultado mandó a los "ticos" al tercer puesto de grupo y, por ahora, están fuera del Mundial.

Para mantenerse con vida, Costa Rica está obligada a vencer a Honduras el próximo 18 de noviembre y, de no darse el resultado, el “Piojo” firmará un golpe durísimo: quedarse fuera de la Copa del Mundo.

Así quedó el sector:

  1. Honduras – 8 pts (+3)
  2. Haití – 8 pts (+1)
  3. Costa Rica – 6 pts (+2)
  4. Nicaragua – 4 pts (–6)

