Guatemala se queda sin Mundial y Costa Rica roza la eliminación
Guatemala cayó 3-2 ante Panamá y quedó fuera del Mundial, mientras Costa Rica complicó su camino tras perder con Haití y juega su última vida ante Honduras
El sueño mundialista se apagó para la Guatemala dirigida por Luis Fernando Tena.
Y es que este jueves en un Estadio Manuel Felipe Carrera que esperaba una noche histórica, los "Chapines" cayeron 2-3 ante Panamá, gracias a un doblete de Cecilio Waterman que los dejó sin margen de reacción.
Pese a que Guatemala respondió en el complemento, un último golpe panameño sentenció su eliminación rumbo a 2026.
Tras este resultado, a la selección guatemalteca solo le queda evitar el sótano del Grupo A en la última fecha de las Eliminatorias de CONCACAF.
Las posiciones quedaron así:
- Surinam – 9 pts (+5)
- Panamá – 9 pts (+2)
- Guatemala – 5 pts (–1)
- El Salvador – 3 pts (–6)
Costa Rica cerca de la eliminación
Mientras tanto, en el Grupo C, el panorama también es crítico para Miguel “Piojo” Herrera y Costa Rica.
Pues en su visita a Haití este jueves terminó cayendo 1-0, desperdiciando la derrota de Honduras, que sorpresivamente perdió 2-0 ante la ya eliminada Nicaragua, para mantenerse en la segunda plaza del grupo.
Este resultado mandó a los "ticos" al tercer puesto de grupo y, por ahora, están fuera del Mundial.
Para mantenerse con vida, Costa Rica está obligada a vencer a Honduras el próximo 18 de noviembre y, de no darse el resultado, el “Piojo” firmará un golpe durísimo: quedarse fuera de la Copa del Mundo.
Así quedó el sector:
- Honduras – 8 pts (+3)
- Haití – 8 pts (+1)
- Costa Rica – 6 pts (+2)
- Nicaragua – 4 pts (–6)
