Seis selecciones se fueron del Mundial FIFA™ sin sumar un punto

Seis selecciones quedaron eliminadas sin sumar un solo punto: Haití, Turquía, Túnez, Jordania, Panamá y Uzbekistán, y otros diez equipos también se despidieron

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La primera fase de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ dejó un dato que refleja la dureza del nuevo formato: seis selecciones terminaron su participación sin conseguir un solo punto.

Haití, Turquía, Túnez, Jordania, Panamá y Uzbekistán fueron incapaces de rescatar siquiera un empate y abandonaron la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con pleno de derrotas, convirtiéndose en las mayores decepciones de la fase de grupos.

Aunque el torneo ahora cuenta con 48 selecciones y permite avanzar a los dos primeros de cada grupo más los ocho mejores terceros, las derrotas consecutivas y el criterio de desempate por enfrentamientos directos terminaron por condenar rápidamente a varios equipos.

Haití fue la primera selección eliminada de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El combinado caribeño perdió 1-0 frente a Escocia y posteriormente fue goleado 3-0 por Brasil, resultados que acabaron con cualquier posibilidad matemática de avanzar antes de disputar su último compromiso.

Turquía protagonizó una de las sorpresas negativas del torneo. Después de clasificar mediante el repechaje europeo, cayó 2-0 ante Australia y 1-0 frente a Paraguay. Las derrotas en los enfrentamientos directos la dejaron fuera de la competencia.

Túnez tampoco logró competir en el Grupo F. Las "Águilas de Cartago" recibieron dos goleadas consecutivas: 5-1 frente a Suecia y 4-0 ante Japón, terminando eliminadas con una de las peores diferencias de goles del campeonato.

Jordania, que disputó su primera Copa del Mundo, vio terminar rápidamente su sueño mundialista tras perder 3-1 contra Austria y 2-1 frente a Argelia.

Panamá tampoco pudo responder a las expectativas. Los canaleros cayeron 1-0 frente a Ghana, repitieron el mismo marcador ante Croacia y cerraron su participación con derrota de 2-0 contra Inglaterra para despedirse sin unidades.

Uzbekistán, otro de los debutantes del torneo, tampoco logró sumar. Perdió 3-1 frente a Colombia, cayó por el mismo marcador contra República Democrática del Congo y fue goleado 5-0 por Portugal para finalizar último del Grupo K.

También dijeron adiós

Además de los seis equipos que terminaron con cero puntos, otras diez selecciones quedaron eliminadas durante la fase de grupos.

Qatar apenas rescató un empate 1-1 frente a Suiza, pero las derrotas 6-0 contra Canadá y 3-1 ante Bosnia-Herzegovina lo dejaron último del Grupo B con un solo punto.

Chequia concluyó en el fondo del Grupo A. Tras perder frente a Corea del Sur, empatar con Sudáfrica y ser goleada por México, quedó eliminada.

Curazao debutó en una Copa del Mundo con un empate ante Ecuador, pero después sufrió una goleada de 7-1 frente a Alemania y cayó 2-0 contra Costa de Marfil.

Irak fue una de las defensas más castigadas del torneo. Perdió 4-1 contra Noruega, 3-0 frente a Francia y 5-0 ante Senegal para cerrar sin puntos y con una diferencia de goles muy negativa.

Uruguay protagonizó una de las mayores decepciones del campeonato. El equipo dirigido por Marcelo Bielsa empató con Arabia Saudita y Cabo Verde, pero una derrota por la mínima frente a España lo dejó fuera como uno de los peores terceros.

Arabia Saudita también quedó eliminada con dos empates, ante Uruguay y Cabo Verde, y una goleada de 4-0 frente a España.

Nueva Zelanda finalizó con un solo punto tras igualar con Irán y perder posteriormente contra Egipto y Bélgica.

Escocia llegó con opciones de clasificar como uno de los mejores terceros después de vencer a Haití, pero las derrotas frente a Marruecos y Brasil, combinadas con otros resultados, terminaron por eliminarla.

Corea del Sur sumó tres puntos gracias a su triunfo sobre Chequia, aunque la derrota en la última jornada frente a Sudáfrica y la diferencia de goles la dejaron fuera de los dieciseisavos de final.

Irán tampoco logró avanzar. La selección asiática empató sus tres encuentros del Grupo G y terminó con tres unidades, insuficientes para meterse entre los ocho mejores terceros del torneo.

El nuevo formato no evitó las sorpresas

La ampliación del Mundial a 48 selecciones abrió la puerta para que más países debutaran en la máxima competencia del futbol internacional, pero también dejó en evidencia la diferencia de nivel entre varias selecciones.