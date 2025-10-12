Cerrar X
EH_DOS_FOTOS_2025_10_12_T112838_964_a084ec5363
Hermana de Omar 'N' afirma que denuncia es por conflicto deudor

Aseguró que la denuncia por abuso se presentó luego de que su hermano reclamó una deuda por 6 millones de pesos contra el hermano de su entonces esposa

  • 12
  • Octubre
    2025

Daniela Bravo afirmó que el exfutbolista Omar "N" sufrió una emboscada.

Durante una rueda de prensa, la hermana menor del goleador histórico de las Chivas del Guadalajara denunció que la denuncia por abuso sexual se impuso en contra de su hermano despúes de que el ahora detenido, presentara una denuncia mercantil por 6 millones de pesos en contra de su cuñado.

Daniela afirmmó que convivió con la pareja e hijastra del futbolista y que no vio nada inapropiado, debido a que la relación de su hermano con las menores era cordial.

"Convivía muchísimo con ellos. Tuve convivencias con sus hermanos, con sus primos, con las niñas, por supuesto, me tocaron viajes, estar con ellos y jamás vi un comportamiento extraño" detalló Bravo.

La hermana del goleador refutó la evidencia presentada contra Omar, al argumentar que las pruebas son inconsistentes, pues el test psicológico de la presunta víctima no concuerda con lo que se dice.

Además, aseguró que las pruebas presentadas, en este caso el video y diversas screenshots, "no son muy claras", por lo que supone puede tratarse de algo "previamente planeado".

En tanto, la defensa de Omar manifestó que durante su vinculación a proceso se solicitó que el plazo para la investigación complementaria fuera de sólo un mes, por lo que buscaban que las indagatorias fuesen rápidas.

Agregó, que si los siguientes fallos son ajustados a derecho, serán favorables para su defendido.


