Muere Kelly Curtis, actriz y hermana de Jamie Lee Curtis

La intérprete estadounidense falleció a los 69 años. Su hermana Jamie Lee Curtis destacó su talento, generosidad y amor por la familia

La actriz estadounidense Kelly Curtis, hermana mayor de la ganadora del Oscar Jamie Lee Curtis e hija de las leyendas de Hollywood Tony Curtis y Janet Leigh, falleció este sábado a los 69 años de edad.

La noticia fue dada a conocer por Jamie Lee Curtis a través de un emotivo mensaje en redes sociales, donde informó que su hermana murió en su hogar, rodeada de naturaleza y en un ambiente de tranquilidad.

"Fue mi primera amiga y mi confidente de toda la vida", escribió la actriz al recordar a quien describió como una mujer de gran talento artístico y una personalidad entrañable.

Una carrera ligada al cine y la televisión

Kelly Curtis desarrolló una trayectoria en el cine y la televisión durante varias décadas. Uno de sus trabajos más conocidos fue su participación junto a Jamie Lee Curtis en la comedia Trading Places (1983), protagonizada por Eddie Murphy y Dan Aykroyd.

También encabezó producciones como Magic Sticks (1987) y The Devil's Daughter (1991), además de intervenir en diversas series de televisión que marcaron época.

Entre sus apariciones televisivas destacan participaciones en The Equalizer, Hunter, Silk Stalkings, Judging Amy y Star Trek: Deep Space Nine, donde consolidó una carrera caracterizada por papeles de reparto y colaboraciones constantes en la industria.

Además de actuar, Kelly Curtis colaboró en distintos proyectos como asistente de producción y participó junto a su hermana en películas como Freaky Friday, Christmas with the Kranks y You Again.

En años recientes exploró una nueva faceta profesional como directora de documentales. Entre sus trabajos más destacados figuran Marby Jets Are Go (2018) y Curling in Stanley (2019), producciones centradas en historias deportivas y comunitarias.

Nacida en Santa Mónica, California, en 1956, Kelly Curtis creció rodeada por el mundo del espectáculo gracias a la exitosa carrera de sus padres. Su primera aparición cinematográfica ocurrió cuando era apenas una niña en la película Los vikingos, protagonizada por Tony Curtis y Janet Leigh.

Aunque estudió Administración de Empresas en Skidmore College, mantuvo un vínculo constante con la industria del entretenimiento. En 1989 contrajo matrimonio con el actor y productor Scott Morfee.

Una despedida cargada de afecto

En su mensaje de despedida, Jamie Lee Curtis recordó a su hermana como una mujer apasionada por la naturaleza, los viajes, la música y su familia. También evocó algunas de las tradiciones que la distinguían, como la preparación de sus famosas galletas navideñas de almendra, que le valieron el cariñoso apodo de "Tía Cookie".

La actriz destacó además la curiosidad, el carácter y la generosidad de Kelly, cualidades que, aseguró, permanecerán en la memoria de quienes la conocieron.