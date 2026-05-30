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Muere Kelly Curtis, actriz y hermana de Jamie Lee Curtis

La intérprete estadounidense falleció a los 69 años. Su hermana Jamie Lee Curtis destacó su talento, generosidad y amor por la familia

Por Ángeles Núñez | 30 Mayo 2026

La actriz estadounidense Kelly Curtis, hermana mayor de la ganadora del Oscar Jamie Lee Curtis e hija de las leyendas de Hollywood Tony Curtis y Janet Leigh, falleció este sábado a los 69 años de edad.

La noticia fue dada a conocer por Jamie Lee Curtis a través de un emotivo mensaje en redes sociales, donde informó que su hermana murió en su hogar, rodeada de naturaleza y en un ambiente de tranquilidad.

"Fue mi primera amiga y mi confidente de toda la vida", escribió la actriz al recordar a quien describió como una mujer de gran talento artístico y una personalidad entrañable.

Una carrera ligada al cine y la televisión

Kelly Curtis desarrolló una trayectoria en el cine y la televisión durante varias décadas. Uno de sus trabajos más conocidos fue su participación junto a Jamie Lee Curtis en la comedia Trading Places (1983), protagonizada por Eddie Murphy y Dan Aykroyd.

También encabezó producciones como Magic Sticks (1987) y The Devil's Daughter (1991), además de intervenir en diversas series de televisión que marcaron época.

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Entre sus apariciones televisivas destacan participaciones en The Equalizer, Hunter, Silk Stalkings, Judging Amy y Star Trek: Deep Space Nine, donde consolidó una carrera caracterizada por papeles de reparto y colaboraciones constantes en la industria.

Además de actuar, Kelly Curtis colaboró en distintos proyectos como asistente de producción y participó junto a su hermana en películas como Freaky Friday, Christmas with the Kranks y You Again.

En años recientes exploró una nueva faceta profesional como directora de documentales. Entre sus trabajos más destacados figuran Marby Jets Are Go (2018) y Curling in Stanley (2019), producciones centradas en historias deportivas y comunitarias.

Nacida en Santa Mónica, California, en 1956, Kelly Curtis creció rodeada por el mundo del espectáculo gracias a la exitosa carrera de sus padres. Su primera aparición cinematográfica ocurrió cuando era apenas una niña en la película Los vikingos, protagonizada por Tony Curtis y Janet Leigh.

Aunque estudió Administración de Empresas en Skidmore College, mantuvo un vínculo constante con la industria del entretenimiento. En 1989 contrajo matrimonio con el actor y productor Scott Morfee.

Una despedida cargada de afecto

En su mensaje de despedida, Jamie Lee Curtis recordó a su hermana como una mujer apasionada por la naturaleza, los viajes, la música y su familia. También evocó algunas de las tradiciones que la distinguían, como la preparación de sus famosas galletas navideñas de almendra, que le valieron el cariñoso apodo de "Tía Cookie".

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La actriz destacó además la curiosidad, el carácter y la generosidad de Kelly, cualidades que, aseguró, permanecerán en la memoria de quienes la conocieron.

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