Tigres quiere 'revivir' en el partido contra San Luis

Tigres debuta hoy sábado en casa en el Torneo Apertura 2026 de la Liga MX al recibir a los potosinos a las 21:00 horas, ya sin Ángel Correa

Guido Hernán Pizarro Demestri, actual estratega de Tigres, enfrentará esta noche a uno de los ocho clubes de la Liga MX con los cuales no ha perdido en ninguno de sus enfrentamientos oficiales de fase inicial y final: el Atlético de San Luis.

El famoso ‘Conde’, dirigiendo desde el banquillo felino, conserva su etiqueta de invicto, además de los potosinos, ante clubes como Atlas, León, Mazatlán, Monterrey, Necaxa, Querétaro y Santos Laguna.

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Esta noche el Estadio Universitario será sede de la continuación de la Jornada 2 de fase regular en la Liga MX, en donde los Tigres de la UANL recibirán la visita del Atlético de San Luis, en punto de las 21:00 horas, con arbitraje del capitalino Luis Alfredo García Rodríguez.

La escuadra local saltará al terreno de juego para presentarse ante su afición en este Apertura 2026 con su uniforme tradicional, que lo conforma el jersey en amarillo con vivos en azul y blanco, pantaloncillo azul y medias amarillas; por su parte, los de San Luis Potosí lo harán con su indumentaria en blanco total. Cabe señalar que, a la culminación de este cotejo, se presentará la agrupación del regional mexicano Intocable.

A los tigres les gusta la tuna... Son 36 las batallas oficiales que han sostenido los Tigres en contra del ‘Atleti’, considerando únicamente los duelos disputados de Liga y Liguilla desde que se instauraron los torneos cortos. Los auriazules han conquistado 17 victorias, por 13 empates y seis derrotas, con 46 goles a favor y 30 en contra, para una diferencia de goles positiva de +16.

De las 46 dianas anotadas por los de amarillo y azul, cinco fueron de André-Pierre Gignac, tres dianas de Andrés Silvera y Lucas Lobos; además de dos pepinillos de Carlos González, Diego Lainez, Fernando Gorriarán, Francisco Fonseca, Israel Jiménez, Marcelo Flores, Nicolás López y Sebastián Córdova.