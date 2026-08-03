Respaldaron la postura de la UEFA contra el fallido proyecto Forward Enterprise, que buscaba vender participaciones de los ingresos futuros de la Copa del Mundo

Inicio / Deportes / Inglaterra y Gales retiran apoyo a reelección de Infantino

Las asociaciones de fútbol de Inglaterra y Gales retiraron su respaldo al presidente de la FIFA Gianni Infantino, tras la polémica generada por el proyecto Forward Enterprise, iniciativa que pretendía abrir la puerta a inversionistas privados en los ingresos futuros de la Copa del Mundo.

La decisión representa un nuevo golpe político para el diriginte suizo, quien hasta hace unas semanas parecía encaminado a buscar sin oposición una nueva reelección rumbo a 2030.

El distanciamiento de dos de las federaciones más influyentes del fútbol europeo llega después de que ambas organizaciones apoyaran públicamente la postura de la UEFA contra el plan impulsado por Infantino.

Europa endurece su postura

La controversia comenzó tras revelarse el proyecto Forward Enterprise, una propuesta que contemplaba la venta de participaciones relacionadas con las ganancias futuras del Mundial a inversionistas privados.

La iniciativa provocó una fuerte reacción dentro del fútbol internacional y obligó a la FIFA a retirar el plan ante el rechazo de numerosas federaciones y confederaciones.

Pese a que la propuesta ya fue cancelada, las críticas hacia la gestión de Infantino continúan creciendo.

La Asociación Inglesa de Fútbol (FA) señaló que la situación evidenció la necesidad de una revisión profunda sobre el liderazgo y los mecanismos de gobernanza dentro de la FIFA.

En su posicionamiento, el organismo consideró necesario garantizar que el fútbol mundial sea administrado con transparencia y en beneficio de todas las asociaciones afiliadas.

Gales también rompe filas

Además, la Asociación de Fútbol de Gales (FAW) adoptó una postura todavía más contundente.

El organismo aseguró que los recientes errores en materia de gobernanza han provocado una pérdida de confianza en el actual presidente de la FIFA.

La federación galesa sostuvo que las decisiones tomadas en torno al proyecto financiero generaron dudas sobre la conducción del organismo rector del fútbol mundial.

Por otra parte, la pérdida de respaldo de Inglaterra y Gales se suma a las críticas expresadas en días recientes por la UEFA y otras organizaciones del fútbol internacional.

Lo que comenzó como una controversia por un proyecto financiero terminó convirtiéndose en una crisis de gobernanza que ha puesto bajo escrutinio el liderazgo de Gianni Infantino.