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Trump amenaza a Irán con castigo severo por ataques en mar Rojo
Anteriormente, el mandatario republicano también advirtió a Irán con destruir sus instalaciones cada vez que agredieran a algún barco que transitara por Ormuz
Por Diana Valeria Leyva | 23 Julio 2026
Ante los hechos registrados en el mar Rojo, el presidente Donald Trump afirmó que Estados Unidos responsabiliza a Irán de los ataques perpetrados contra embarcaciones petroleras que transitaban por una de las rutas alternativas del estrecho de Ormuz.
A través de redes sociales, el mandatario republicano arremetió contra los responsables de estos hechos, debido a que se reavivó el conflicto con Irán.
"Si vuelven a hacerlo, Estados Unidos responsabilizará a Irán, ya que los hutíes actúan como un representante y/o un grupo proxy de Irán", ha indicado.
Afirmó que Irán será objeto de un castigo militar importante debido a que se reavivó el conflicto.
"Irán recibirá un severo castigo militar y, por supuesto, también los propios hutíes, con quienes estoy muy decepcionado, ya que hasta ahora se habían comportado de forma muy profesional e inteligente"
Anteriormente, el mandatario republicano también amenazó a Irán con destruir sus instalaciones cada vez que agredieran a algún barco que transitara por el estrecho de Ormuz.
En aquella ocasión mencionó que contemplaba atacar la Base de la Fuerza Aérea de Dover para recibir los restos de cuatro militares caídos en el Medio Oriente.
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Estos ataques provocaron que los costos del petróleo se dispararan hasta cotizar por encima de los $100 dólares, un valor que no se había registrado desde finales de mayo, lo que derivó en que los mercados europeos sufrieran diversos altibajos por esta alza del combustible.
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Confirman hutíes ataque a petroleros saudíes en mar Rojo
Los hutíes de Yemen confirmaron la madrugada de este jueves que lanzaron un ataque con misiles y drones contra dos petroleros de Arabia Saudita que, según afirmaron, violaron el bloqueo naval impuesto por el grupo en el mar Rojo.
De acuerdo con un comunicado difundido en Telegram, la ofensiva impactó a los buques Encelia y Layla, lo que provocó un incendio de gran magnitud en ambas embarcaciones.
Aquí te presentamos la nota completa: Confirman hutíes ataque a petroleros saudíes en mar Rojo