Irán denuncia revocación de boletos para Mundial 2026 en EUA

A pocos días de su debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026, la Federación de Futbol de Irán aseguró que ya no podrá distribuir las entradas que le correspondían para los encuentros de su selección en Estados Unidos, una situación que añade un nuevo capítulo a las tensiones políticas y migratorias que rodean la participación del equipo asiático.

La federación iraní informó este martes que la FIFA revocó la asignación de boletos destinada a sus aficionados para los tres partidos de la fase de grupos que disputará en territorio estadounidense.

De acuerdo con el organismo, dicha medida impedirá que la federación distribuya las entradas entre sus seguidores, una práctica habitual en cada Copa del Mundo.

Hasta el momento, la FIFA no ha emitido una postura oficial sobre la acusación realizada por las autoridades futbolísticas iraníes.

Irán tiene su primer encuentro programado para el 15 de junio frente a Nueva Zelanda en el estadio de Inglewood, en el área metropolitana de Los Ángeles.

Según las reglas de la FIFA, cada una de las 48 federaciones participantes recibe aproximadamente el 8% del aforo disponible para cada partido, lo que representa varios miles de boletos destinados a sus aficionados.

La federación iraní sostiene que ese cupo fue retirado sin explicación pública.

Problemas de visas y cambio de sede

Las dificultades para la delegación iraní comenzaron incluso antes del arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Inicialmente, la selección tenía previsto instalar su campamento base en Tucson, Arizona, sin embargo el equipo decidió trasladar sus operaciones a Tijuana, México, donde actualmente concentra antes de sus compromisos mundialistas.

Además, algunos funcionarios de la federación iraní habrían enfrentado problemas para obtener visas de ingreso a Estados Unidos.

Los obstáculos migratorios también afectan a los aficionados. Desde el año pasado, los ciudadanos iraníes enfrentan restricciones para ingresar a territorio estadounidense, por lo que las posibilidades de que seguidores residentes en Irán asistieran a los encuentros ya eran limitadas.

No obstante, existía la posibilidad de que parte de los boletos fueran adquiridos por integrantes de la diáspora iraní radicada en Estados Unidos y otros países.

El calendario de Irán

Pese a la controversia, la selección iraní mantiene su preparación para la Copa del Mundo.

Después de enfrentar a Nueva Zelanda en su debut, el combinado asiático se medirá a Bélgica el 21 de junio, nuevamente en Inglewood.

Su último compromiso de la fase de grupos será el 26 de junio frente a Egipto en Seattle, donde buscará avanzar a la ronda de eliminación directa.

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