La Guardia Revolucionaria aseguró que destruyó sistemas de radar, helicópteros y aviones cisterna, además de causar bajas entre militares estadounidenses

Inicio / Internacional / Irán asegura ataques contra bases de EUA en Siria y Qatar

Irán afirmó este viernes haber ejecutado una nueva ofensiva contra instalaciones militares de Estados Unidos en Siria y Qatar, en una escalada más de las hostilidades que mantienen ambos países desde el reinicio de los bombardeos estadounidenses sobre territorio iraní.

La Guardia Revolucionaria informó que las operaciones formaron parte de una serie de acciones de represalia y aseguró que provocaron daños significativos en infraestructura militar estadounidense, además de bajas entre efectivos desplegados en la región.

De acuerdo con un comunicado difundido por medios iraníes, las Fuerzas Aeroespaciales de la Guardia Revolucionaria lanzaron un ataque sorpresa contra el centro de mando de operaciones especiales de Estados Unidos en la zona de Al Tanf, en Siria.

Las autoridades iraníes señalaron que durante la ofensiva fueron destruidos sistemas de radar y helicópteros utilizados en operaciones especiales. Además, afirmaron que un número indeterminado de militares estadounidenses murió durante la acción.

Hasta el momento, Washington no ha confirmado ni ofrecido información oficial sobre los daños o las presuntas bajas reportadas por Teherán.

La Guardia Revolucionaria también aseguró haber atacado la base aérea de Al Udeid, en Qatar, considerada una de las principales instalaciones militares estadounidenses en Medio Oriente.

Según la versión iraní, el ataque destruyó un radar de largo alcance y varios aviones cisterna estratégicos utilizados por las fuerzas estadounidenses.

Los comunicados difundidos por Teherán describieron la operación como una ofensiva "intensa y sorpresiva" contra posiciones clave de Estados Unidos en la región.

Difunden imágenes de otro ataque en Emiratos Árabes Unidos

Además de las acciones en Siria y Qatar, medios iraníes divulgaron imágenes satelitales que supuestamente muestran los daños provocados por un ataque con misiles contra la base de Al Dhafra, ubicada en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos.

Las imágenes, según la versión oficial iraní, reflejan la destrucción de cuatro hangares utilizados por las fuerzas estadounidenses.

Sin embargo, las autoridades estadounidenses no han confirmado la magnitud de los daños ni las afirmaciones realizadas por Irán.

Amenaza sobre el estrecho de Ormuz

La Guardia Revolucionaria advirtió que mantiene el control del estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el comercio mundial de petróleo y gas.

En sus comunicados, el cuerpo militar señaló que mientras continúen las operaciones estadounidenses en la región, no garantizará el flujo normal de exportaciones energéticas a través de esa vía estratégica.