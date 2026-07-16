Therán aseguró que los ataques impactaron sistemas de radar, baterías de defensa aérea Patriot y depósitos de combustible en la base Ali al Salem

Inicio / Internacional / Irán reporta ataques contra bases de EUA en Kuwait y Baréin

Irán informó que atacó con drones instalaciones militares de EUA ubicadas en Kuwait y Baréin, como parte de una nueva fase de su operación militar denominada "Saega", de acuerdo con un comunicado difundido por la agencia Tasnim.

Según el Ejército iraní, los ataques fueron dirigidos contra la base Ali al Salem, en Kuwait, donde aseguró haber impactado sistemas de radar, baterías de defensa aérea Patriot y depósitos de combustible utilizados por las fuerzas estadounidenses.

La institución militar indicó que en esa instalación también se brinda protección a aeronaves de transporte y vehículos aéreos no tripulados, incluido el MQ-9, mediante sistemas de defensa antiaérea.

Aseguran daños en sistemas de comunicaciones y defensa

El comunicado también señaló que la base Sheikh Isa, ubicada en Baréin, fue blanco de drones iraníes. De acuerdo con la versión oficial, los ataques alcanzaron sistemas de comunicaciones, radares, equipos Super Hawk y baterías Patriot empleadas por las fuerzas de EUA.

Además, el Ejército iraní afirmó que esa instalación, utilizada como punto de apoyo para operaciones de aviación estadounidense, sufrió daños de consideración durante la ofensiva.

Ejército iraní defiende la operación militar

En su posicionamiento, las Fuerzas Armadas de Irán sostuvieron que las acciones responden a la confrontación con EUA y aseguraron que las amenazas contra su territorio fortalecen la determinación para continuar con sus operaciones militares.

El organismo agregó que su capacidad de combate se basa en el respaldo de la población iraní, así como en la preparación de sus fuerzas armadas y en la defensa de los intereses nacionales de la República Islámica de Irán.

Continúa la tensión entre Irán y EUA

El anuncio se produce en medio del incremento de las tensiones entre Irán y EUA, luego de una serie de acciones militares y declaraciones entre ambos gobiernos. Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no habían emitido una respuesta oficial sobre los daños reportados por el Ejército iraní.

La información difundida por Teherán forma parte de su versión oficial sobre los hechos, mientras se espera una evaluación independiente sobre el alcance de los ataques y sus posibles consecuencias en la región.