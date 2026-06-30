Irán se despide de Tijuana entre aplausos y cariño

La selección de Irán abandonó Tijuana tras concluir su participación en el Mundial 2026 y recibió una emotiva despedida de más de un centenar de aficionados

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La selección de Irán cerró este martes su estancia en México con una emotiva despedida en Tijuana.

Luego de quedar eliminado en la fase de grupos del Mundial 2026, el equipo asiático abandonó la ciudad fronteriza entre aplausos, banderas y muestras de afecto de decenas de aficionados que acudieron a despedir a la delegación.

Más de un centenar de personas se reunió desde temprana hora frente al hotel Marriott, donde se hospedó el combinado iraní durante gran parte del torneo, para agradecer la cercanía que jugadores y cuerpo técnico mantuvieron con la comunidad tijuanense.

Una despedida llena de agradecimiento

Antes de partir rumbo al aeropuerto, los futbolistas salieron a convivir con los aficionados, firmaron autógrafos, se tomaron fotografías y respondieron al cariño de quienes coreaban una frase que resumió el ambiente de la mañana: "¡Irán, hermano, ya eres mexicano!"

El ambiente fue de celebración pese a la eliminación mundialista. Familias enteras acudieron con camisetas, banderas iraníes y carteles para agradecer la actitud mostrada por la selección durante su estancia en la ciudad.

"Nuestro corazón se queda en Tijuana"

La delegación iraní también dedicó unas palabras de agradecimiento antes de abandonar el hotel.

Los integrantes del equipo aseguraron que regresan a su país, pero que "el corazón y el alma" del grupo permanecerán en Tijuana, una ciudad que, afirmaron, ya forma parte de ellos.

Asimismo, agradecieron la hospitalidad recibida por los habitantes de la ciudad y señalaron que se marchan "con orgullo" por el desempeño mostrado en el Mundial, aunque no lograron avanzar a la siguiente ronda.

Irán concluyó la fase de grupos con tres empates frente a Egipto, Bélgica y Nueva Zelanda, resultados que no fueron suficientes para mantenerse con vida en la competencia.

Tijuana fue su casa durante el Mundial

La ciudad fronteriza se convirtió en el centro de operaciones de la selección iraní durante la Copa del Mundo debido a las restricciones impuestas por el gobierno del presidente Donald Trump.

La negativa de las autoridades estadounidenses para permitir que el equipo se hospedara y entrenara dentro de territorio estadounidense obligó a la federación iraní a instalar su campamento base en Tijuana, desde donde viajaba para disputar sus compromisos del torneo.

Dicha medida generó diversas reacciones durante el Mundial, al considerar que las condiciones logísticas fueron distintas a las del resto de las selecciones participantes.

Pese a esas dificultades, la selección iraní encontró en Tijuana un lugar para preparar sus partidos y, al despedirse, dejó claro que la ciudad mexicana ocupará un lugar especial en la historia de su participación en el Mundial 2026.