Bélgica e Irán empatan sin goles en la Copa Mundial de la FIFA™

Con el empate, tanto Bélgica como Irán sumaron su segunda igualada consecutiva en la fase de grupos, dejando abierta la definición del Grupo G

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Irán volvió a demostrar que puede competir frente a las potencias del balompié mundial. La selección asiática rescató un valioso empate sin goles frente a Bélgica en el SoFi Stadium de California, resultado que mantuvo con vida sus aspiraciones de clasificación y, al mismo tiempo, aumentó la presión sobre una generación belga que sigue sin encontrar el gol en la Copa del Mundo 2026.

El protagonista de la noche fue el guardameta Alireza Beiranvand, quien firmó una actuación sobresaliente bajo los tres palos para sostener el cero y convertirse en la figura del encuentro.

Sus intervenciones fueron determinantes para neutralizar las llegadas de los europeos, que dominaron gran parte de la posesión, pero nuevamente carecieron de contundencia en el último tercio del campo.

Beiranvand y Courtois protagonizan un duelo de arqueros

Aunque Bélgica controló el balón durante buena parte del compromiso, las ocasiones más peligrosas estuvieron repartidas en ambas áreas. Irán estuvo cerca de adelantarse gracias a una jugada a balón parado culminada por Mehdi Taremi, pero la anotación fue invalidada tras la revisión arbitral por posición adelantada.

Del otro lado, Thibaut Courtois también respondió cuando fue exigido, evitando que los iraníes encontraran el camino hacia la victoria. El arquero belga mantuvo a flote a su selección en varios momentos del encuentro, igualando el nivel mostrado por Beiranvand.

Sin embargo, el portero iraní terminó siendo decisivo en el tramo final del partido, incluyendo una espectacular intervención ante Maxim De Cuyper cuando Bélgica buscaba desesperadamente romper el empate.

La expulsión de Ngoy abrió una oportunidad que Irán no aprovechó

El momento que parecía cambiar el rumbo del encuentro llegó al minuto 66. El defensor belga Nathan Ngoy perdió el balón en la salida y terminó derribando a Mehdi Taremi cuando el delantero iraní se escapaba rumbo a la portería.

La acción derivó en una tarjeta roja directa que dejó a Bélgica con diez jugadores durante el resto del compromiso.

La superioridad numérica representaba una oportunidad inmejorable para que Irán consiguiera una de las victorias más importantes de su historia en los Mundiales, pero el conjunto dirigido por Amir Ghalenoei no logró capitalizar la ventaja y fue incluso Bélgica la que generó las ocasiones más claras en los minutos finales.

Irán presentó frente a Bélgica su alineación titular con mayor promedio de edad en una Copa del Mundo desde 1966.

Bélgica sigue sin convencer en el torneo

Para Bélgica, el empate dejó más interrogantes que certezas. Los Diablos Rojos acumulan dos partidos consecutivos sin ganar y continúan sin marcar goles propios en el Mundial 2026, ya que su única anotación hasta el momento llegó gracias a un autogol en su debut frente a Egipto.

Ni siquiera el regreso de Romelu Lukaku al once titular logró cambiar la historia. El máximo goleador histórico de Bélgica disputó 73 minutos y registró apenas un disparo a portería en su primer partido como titular del torneo tras superar problemas físicos que marcaron gran parte de su temporada.

Con el empate, tanto Bélgica como Irán sumaron su segunda igualada consecutiva en la fase de grupos, dejando abierta la definición del Grupo G para la última jornada, donde ambos buscarán asegurar su presencia en la siguiente ronda.