Yankees comenzaron el miércoles con marca de 12-14 sin Judge, quien batea para .248 con 17 jonrones y 38 carreras impulsadas

Inicio / Deportes / Aaron Judge sigue en revisión de fractura de costilla por estrés

Aaron Judge se acerca a las cuatro semanas de revisión, luego de que sufriera una fractura de costilla por estrés.

De acuerdo con el capitán de New York Yankees, continúa sin novedades, pero lo compartirá cuando tenga mayor información.

"Ya saben cómo funciona esto aquí: los jugadores pueden sentirse bien, pueden sentirse mal, pero hay que esperar a las imágenes. Les daré una buena actualización cuando tengamos algún estudio"

El tres veces Jugador Más Valioso de la Liga Americana no juega desde el 31 de mayo y fue colocado en la lista de lesionados el 5 de junio tras una tomografía computarizada, una resonancia magnética y una reunión con un especialista.

Yankees agregaron a Aaron Judge a la lista de lesionados

Cuando los Yankees pusieron a Judge en la lista de lesionados, señalaron que tendría actividad limitada antes de ser reevaluado y de someterse a estudios adicionales en un plazo de cuatro a seis semanas.

Yankees comenzaron el miércoles con marca de 12-14 sin Judge, quien batea para .248 con 17 jonrones y 38 carreras impulsadas.

En 2023, tuvieron marca de 19-23 mientras Judge estuvo en la lista de lesionados. En 2019, registraron 37-17 y la temporada anterior tuvo 25-20 sin él.

Judge está entre seis jugadores en la lista de lesionados, incluido Giancarlo Stanton. Se espera que Ryan McMahon y Trent Grisham regresen para el juego del viernes contra Minnesota.