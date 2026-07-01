La Fiscalía de Bochum y la Oficina Estatal de Investigación Criminal de Renania, los funcionarios otorgaron derechos exclusivos para obtener boletos

Inicio / Deportes / Redadas en Alemania por posible corrupción en Eurocopa 2024

Autoridades de Alemania efectuaron este miércoles diversas redadas en relación con una presunta corrupción en la Eurocopa del 2024.

La sede de la federación alemana de fútbol (DFB) revisó inmuebles registrados y señaló que se estaba investigando al organismo organizador del torneo, Euro 2024 GmbH, una empresa conjunta entre la DFB y la UEFA.

“Las investigaciones se refieren a presuntos favores no autorizados, entre ellos la asistencia a un partido de fútbol, ​​que se dice que una persona acusada, que en ese momento trabajaba para una ciudad sede, recibió de funcionarios de la entidad organizadora".

De acuerdo con la Fiscalía de Bochum y la Oficina Estatal de Investigación Criminal de Renania del Norte-Westfalia, los funcionarios otorgaron derechos exclusivos para obtener boletos.

"Funcionarios de la entidad organizadora aparentemente ofrecieron a las ciudades sede derechos exclusivos de primera opción para adquirir entradas. Las ciudades sede ejercieron algunos de esos derechos y utilizaron las entradas de diversas maneras".

Bild informó que las redadas matutinas, en las que participaron más de 150 agentes, derivan de investigaciones por presunto soborno contra un ciudadano alemán de 66 años.

También se estaban inspeccionando ayuntamientos y administraciones municipales en las ciudades sede, informó Bild.