Su trayectoria concluye con una marca de 15 victorias y ocho derrotas, ocho de sus triunfos llegaron por nocaut y tres por sumisión

Inicio / Deportes / Irene Aldana anuncia su retiro de las MMA tras 14 años de carrera

La mexicana Irene Aldana, anunció su retiro profesional de las artes marciales mixtas, una decisión marcada por las complicaciones de salud que arrastra desde su última pelea, con lo que pone fin a una trayectoria de 14 años en la que se convirtió en contendiente al campeonato de UFC y abrió espacio para las peleadoras mexicanas en la empresa.

Aldana, de 38 años, había comunicado su decisión desde abril mediante una carta enviada a Dana White, presidente y director ejecutivo de UFC, aunque el retiro se confirmó públicamente después de que su nombre fuera retirado del plantel y de la clasificación de peso gallo.

Una lesión que requirió múltiples cirugías

La representante del Lobo Gym no competía desde el 14 de septiembre de 2024, cuando enfrentó a la brasileña Norma Dumont durante Noche UFC, combate en el que sufrió un choque accidental de cabezas que le abrió un profundo corte en la frente.

La mexicana completó los tres asaltos y perdió por decisión unánime, pero la herida se complicó y posteriormente necesitó varias intervenciones quirúrgicas y un extenso proceso de rehabilitación.

Casi dos años después de aquella pelea, Aldana continúa atendiendo las secuelas de la lesión, por lo que decidió priorizar su recuperación y cerrar su etapa dentro de las MMA, su salida no obedeció únicamente a una determinación de UFC, pues la propia peleadora ya había notificado que no continuaría compitiendo.

Una carrera que la llevó a disputar el campeonato

Originaria de Culiacán, Sinaloa, Aldana debutó como profesional en 2012 y compitió en organizaciones como Jungle Fight e Invicta FC antes de incorporarse a UFC en diciembre de 2016, donde desarrolló la etapa más importante de su carrera y se distinguió por su capacidad de golpeo.

Su trayectoria concluye con una marca de 15 victorias y ocho derrotas, ocho de sus triunfos llegaron por nocaut y tres por sumisión.

Además, recibió cinco bonos durante su paso por UFC y consiguió victorias relevantes frente a Ketlen Vieira, Yana Santos, Macy Chiasson, Bethe Correia y Karol Rosa.

En octubre de 2020 se convirtió en la primera mujer nacida en México en encabezar una función de UFC, cuando enfrentó a Holly Holm, posteriormente alcanzó la oportunidad más importante de su carrera en junio de 2023, al disputar el campeonato de peso gallo contra Amanda Nunes en UFC 289, duelo que terminó con derrota por decisión.

El retiro no significa un adiós definitivo al combate

Aldana se marcha como una de las dos peleadoras nacidas en México que han competido por un cinturón de UFC, distinción que comparte con su compañera Alexa Grasso, quien llegó a conquistar el campeonato de peso mosca.

Aunque confirmó el final de su carrera en las artes marciales mixtas, no descartó participar en otra disciplina de combate cuando su condición física se lo permita, por ahora su prioridad será completar la recuperación de la lesión que terminó alejándola del octágono.