Chelsea pagará 157 millones de dólares por Morgan Rogers

Su incorporación representaría el movimiento más importante del Chelsea durante el mercado de verano y una apuesta central en el proyecto de Xabi Alonso

Aston Villa aceptó una propuesta del Chelsea por 117 millones de libras, equivalentes a unos 157.4 millones de dólares, para concretar el traspaso del mediocampista inglés Morgan Rogers.

La operación todavía está sujeta al reconocimiento médico y a la firma del contrato. El futbolista de 23 años tiene previsto viajar a Londres después de regresar del Mundial y, si supera las pruebas correspondientes, se vinculará con el conjunto de Stamford Bridge durante seis temporadas.

Rogers apunta a convertirse en un fichaje récord

La cantidad acordada convertiría a Rogers en la contratación más costosa en la historia del Chelsea, además de superar la cifra pagada por Manchester City al Nottingham Forest por Elliot Anderson como el traspaso de mayor valor para un jugador inglés.

Su incorporación representaría el movimiento más importante del Chelsea durante el mercado de verano y una apuesta central en el proyecto de Xabi Alonso.

El nuevo entrenador obtendría un futbolista capaz de desempeñarse como mediapunta, extremo o interior ofensivo.

Rogers viene de una temporada destacada con Aston Villa, equipo con el que terminó entre los cuatro primeros de la Premier League y conquistó la Europa League. El seleccionado inglés fue determinante durante el torneo continental y marcó en la final que aseguró el título.

Aston Villa pierde a otra pieza importante

La posible salida de Rogers significaría una nueva baja de peso para el conjunto de Birmingham, que esta misma semana concretó la venta de Youri Tielemans al Manchester United.

Para Aston Villa, la negociación también representa una ganancia considerable. Rogers llegó procedente del Middlesbrough en febrero de 2024 mediante una operación que podía alcanzar los 15 millones de libras, por lo que su venta dejaría una diferencia cercana a los 100 millones.

El acuerdo aún no debe considerarse un fichaje oficial, debido a que están pendientes los exámenes médicos, la firma del contrato y los anuncios de ambos clubes.