El ciclista mexicano logró conservar el tercer lugar de la clasificación general y mantiene el liderato entre los jóvenes con el maillot blanco

Inicio / Deportes / Isaac del Toro afianza el tercer lugar del Tour de Francia 2026

Isaac del Toro superó con éxito una de las últimas grandes pruebas del Tour de Francia 2026 y se mantiene firme en el podio de la competencia.

El ciclista mexicano concluyó en la séptima posición durante la Etapa 19 y conservó el tercer lugar de la clasificación general a falta de dos jornadas para el cierre de la carrera.

La etapa fue ganada por el esloveno Tadej Pogacar, quien volvió a demostrar su dominio en la montaña y reforzó su liderato como virtual campeón de esta edición.

La jornada del viernes representaba uno de los desafíos más importantes para Del Toro, quien tenía como principal objetivo defender su posición entre los tres mejores de la clasificación general.

El corredor mexicano respondió con solidez en la alta montaña y logró mantenerse entre los protagonistas del pelotón para cruzar la meta en el séptimo puesto.

El resultado le permitió evitar pérdidas importantes frente a sus rivales directos y conservar una ventaja que lo mantiene en camino hacia un histórico podio en el Tour de Francia.

Así marcha la clasificación general

Tras disputarse la Etapa 19, las primeras posiciones de la clasificación general quedaron de la siguiente manera:

Tadej Pogacar Remco Evenepoel Isaac del Toro Paul Seixas Juan Ayuso

Con este panorama, Del Toro continúa instalado entre los mejores ciclistas de la competencia y mantiene una ventaja importante sobre sus perseguidores más cercanos.

El maillot blanco sigue en manos mexicanas

Además de conservar el tercer lugar absoluto, Isaac del Toro continúa liderando la clasificación de los jóvenes corredores.

El mexicano mantiene el maillot blanco y sigue siendo el mejor ciclista menor de 25 años de todo el Tour.

La clasificación juvenil marcha de la siguiente forma:

Isaac del Toro Paul Seixas, a 24 segundos Juan Ayuso, a 2 minutos y 31 segundos

La diferencia sobre Seixas sigue siendo reducida, por lo que las próximas etapas serán determinantes para confirmar el triunfo del mexicano en esta categoría.

La etapa reina definirá muchas cosas

El Tour de Francia 2026 continuará este sábado con la Etapa 20, considerada por muchos como la etapa reina de la presente edición.

La jornada tendrá un recorrido de 170.9 kilómetros y representará la última gran oportunidad para modificar las posiciones de la clasificación general.

El trayecto partirá desde Le Bourg d’Oisans y concluirá en la emblemática subida de Alpe d’Huez, uno de los escenarios más históricos y exigentes del ciclismo mundial.