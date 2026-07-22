Isaac del Toro se mantiene en tercer lugar del Tour de Francia

Isaac del Toro superó sin contratiempos la Etapa 17 del Tour de Francia 2026 y conservó tanto el tercer lugar de la clasificación general

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Isaac del Toro logró conservar su lugar en el podio de la clasificación general, tras la Etapa 17 del Tour de Francia 2026.

El ciclista mexicano finalizó la jornada en la posición 52, suficiente para mantenerse tercero en la competencia más importante del ciclismo mundial y seguir como líder de la clasificación de jóvenes con el maillot blanco sobre sus hombros.

La etapa fue ganada por el velocista belga Jasper Philipsen, en un recorrido de transición que no provocó cambios importantes entre los primeros lugares de la clasificación general.

El podio se mantiene sin cambios

Tras la conclusión de la decimoséptima etapa, la parte alta de la clasificación general permanece intacta.

El esloveno Tadej Pogacar continúa como líder absoluto y se perfila cada vez más como el virtual campeón del Tour de Francia 2026.

Por su parte, Remco Evenepoel se mantiene en la segunda posición, mientras que Isaac del Toro conserva el tercer puesto y sigue como el mejor colocado entre los jóvenes del pelotón.

La clasificación general se encuentra de la siguiente manera:

Tadej Pogacar Remco Evenepoel Isaac del Toro Paul Seixas Juan Ayuso

Para el mexicano, la prioridad era evitar pérdidas de tiempo antes de la llegada de las etapas montañosas más exigentes de la última semana, objetivo que logró sin sobresaltos.

El maillot blanco sigue siendo mexicano

Además del podio general, Del Toro continúa liderando la clasificación del mejor corredor joven del Tour de Francia 2026.

La ventaja del mexicano se mantiene sobre sus principales perseguidores, consolidando una actuación que ya es histórica para el ciclismo nacional.

Así marcha la clasificación del maillot blanco:

Isaac del Toro | Líder Paul Seixas | a 20 segundos Juan Ayuso | a 2 minutos y 31 segundos

Cabe señalar que la diferencia sigue siendo reducida, por lo que las próximas jornadas en la montaña serán determinantes para defender la camiseta distintiva.

La montaña pondrá a prueba al mexicano

El Tour de Francia 2026 continuará este jueves con una de las etapas más exigentes de la recta final.

La Etapa 18 recorrerá 185.2 kilómetros entre Voiron y Orcières-Merlette, un trazado de alta montaña que incluye cinco puertos puntuables y una llegada en ascenso de primera categoría.

Se trata de una jornada diseñada para los especialistas en montaña y para los aspirantes a la clasificación general, por lo que podría generar diferencias importantes entre los favoritos.