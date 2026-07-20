ITA defiende controles antidopaje matutinos en el Tour

La ITA respaldó los controles antidopaje realizados de madrugada en el Tour de Francia tras las críticas de Tadej Pogacar y Remco Evenepoel

La Agencia Internacional de Pruebas (ITA) defendió los controles antidopaje realizados durante la madrugada a varios ciclistas del Tour de Francia, luego de las críticas expresadas por Tadej Pogacar y Remco Evenepoel por las afectaciones al descanso de los corredores.

El organismo, responsable del programa antidopaje del Tour desde 2021 por encargo de la Unión Ciclista Internacional (UCI), aseguró que las pruebas se realizaron conforme a los procedimientos establecidos para garantizar la integridad de la competencia.

Ciclistas cuestionan el horario

Pogacar, actual líder del Tour y cuatro veces campeón de la prueba, reveló que fue sometido a un control alrededor de las 5:00 de la mañana, mientras que Jonas Vingegaard recibió la visita de los oficiales cerca de las 2:00.

Tras la jornada, Pogacar y el campeón olímpico Remco Evenepoel criticaron que los controles se realizaran a esas horas, al considerar que afectan el descanso y la recuperación de los competidores.

Evenepoel calificó la medida como una falta de respeto hacia los ciclistas y pidió a la Asociación de Ciclistas Profesionales (CPA) pronunciarse sobre el tema.

En respuesta, la ITA reconoció que los controles nocturnos pueden interrumpir el descanso de los deportistas, pero sostuvo que, en circunstancias limitadas y justificadas, deben realizarse fuera del horario habitual para preservar la eficacia del programa antidopaje.

La agencia explicó que estas actuaciones se desarrollan conforme al Código Mundial Antidopaje, las normas de la UCI y la legislación francesa, y señaló que el horario de cada prueba responde a una evaluación de riesgos basada en distintos factores.

Asimismo, aclaró que la selección de un ciclista para un control no implica que exista sospecha de una infracción a las normas antidopaje.

Vingegaard acepta los controles

Pogacar sugirió que el poco descanso pudo influir en la caída sufrida por Vingegaard durante la decimoquinta etapa, accidente que provocó una fractura de clavícula y obligó al danés a abandonar la competencia.

Por su parte, Vingegaard manifestó que acepta los controles si son necesarios para demostrar que los ciclistas compiten de forma limpia, aunque admitió que resulta complicado cuando apenas se logra dormir unas cuantas horas en plena carrera.

La ITA añadió que el análisis de las muestras obtenidas puede tardar varias semanas, mientras que el Tour de Francia concluirá el próximo 26 de julio en París.