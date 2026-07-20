La Roja desplazó a la Albiceleste del primer lugar, mientras que México protagonizó uno de los ascensos más importantes al ganar cuatro posiciones

Inicio / Deportes / España lidera el ranking FIFA; México entra al Top 10

Tras conquistar el título de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, España se convirtió en la nueva número uno del ranking FIFA, mientras que México logró meterse entre las 10 mejores selecciones del mundo.

España desplaza a Argentina del primer lugar

La selección española escaló a la cima del ranking después de derrotar a Argentina en la Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

El conjunto dirigido por Luis de la Fuente alcanzó los 1,995.88 puntos y puso fin al dominio que mantenía la Albiceleste desde su consagración en Qatar 2022.

Argentina descendió al segundo puesto con 1,970.30 unidades, mientras que Francia conservó la tercera posición con 1,948.97 puntos pese a no lograr subir al podio mundialista.

Inglaterra se mantuvo en el cuarto lugar con 1,922.83 unidades tras cerrar el torneo como una de las selecciones más competitivas del campeonato.

México firma uno de los mayores avances

El equipo dirigido por Javier Aguirre ascendió cuatro posiciones y se instaló en el décimo lugar mundial con 1,754.30 puntos, impulsado por una destacada actuación durante la Copa del Mundo.

El salto permite al Tricolor regresar al grupo de élite del futbol internacional y colocarse por encima de varias selecciones que tradicionalmente han ocupado puestos destacados en la clasificación.

México aparece únicamente por detrás de Países Bajos, Bélgica, Portugal, Marruecos, Brasil, Inglaterra, Francia, Argentina y España.

Así quedó el Top 10 del ranking FIFA

La clasificación de las diez mejores selecciones quedó de la siguiente manera:

España – 1,995.88 puntos Argentina – 1,970.30 Francia – 1,948.97 Inglaterra – 1,922.83 Brasil – 1,804.92 Marruecos – 1,803.99 Portugal – 1,787.85 Bélgica – 1,778.36 Países Bajos – 1,775.54 México – 1,754.30

Entre los movimientos más destacados también aparece Brasil, que avanzó un puesto para ubicarse quinto con 1,804.92 unidades.

Marruecos continuó consolidándose entre las mejores selecciones del mundo al ascender al sexto lugar con 1,803.99 puntos después de alcanzar los cuartos de final.

Portugal, en cambio, perdió terreno y descendió al séptimo puesto tras quedar eliminado por España durante el torneo.

Por su parte, Bélgica subió hasta la octava posición, mientras que Países Bajos quedó noveno, ambos por delante del representativo mexicano.

Cabe señalar que la selección que más posiciones ganó en esta actualización fue Noruega. El combinado nórdico avanzó 12 lugares y se colocó en el sitio 19 del ranking con 1,651.29 puntos gracias a su destacada participación en el Mundial, donde logró instalarse entre las ocho mejores selecciones del torneo.

Otro de los movimientos llamativos fue el de Cabo Verde, que avanzó tres posiciones para colocarse en el puesto 64.

Con la actualización posterior a la Copa Mundial de la FIFA 2026™, España se instala como la nueva referencia del futbol internacional,