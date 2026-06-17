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Italia ya tiene calendario para la UEFA Nations League 2026-2027

El equipo debutará el 25 de septiembre ante Bélgica en el Estadio Olímpico de Roma y posteriormente enfrentará a Turquía y Francia

  • 17
  • Junio
    2026

Tras el duro golpe que significó quedarse fuera del Mundial 2026, la selección de Italia regresará a la competición oficial el próximo 25 de septiembre cuando reciba a Bélgica en el Estadio Olímpico de Roma, en el arranque de la UEFA Nations League 2026-2027.

La UEFA confirmó este miércoles el calendario del Grupo A1 de la Liga A, donde Italia compartirá sector con Bélgica, Francia y Turquía, en uno de los grupos más competitivos del torneo.

La Azzurra comenzará su participación ante Bélgica en Roma, una ciudad que guarda recuerdos recientes de un duelo intenso entre ambas selecciones.

El último enfrentamiento entre italianos y belgas en el Olímpico terminó con empate 2-2 en octubre de 2024, un antecedente que anticipa un estreno exigente para los dirigidos por la federación italiana.

Cuatro partidos en apenas 11 días

Después del debut en casa, Italia afrontará una agenda cargada. El 28 de septiembre visitará a Turquía en una sede que todavía no ha sido confirmada por la UEFA.

La exigencia aumentará el 2 de octubre cuando enfrente a Francia en el Stade de France, en Saint-Denis, uno de los escenarios más complicados del futbol europeo.

Tres días después, el 5 de octubre, la Azzurra volverá a jugar como local para recibir a Turquía en Bolonia y cerrar así un frenético primer bloque de cuatro encuentros en apenas 11 días.

Francia y Bélgica, los rivales a vencer

La segunda parte de la fase de grupos se disputará en noviembre. Italia recibirá a Francia el día 12 en una sede aún por definir y concluirá su participación el 15 de noviembre frente a Bélgica en Bruselas.

El formato del torneo establece que los dos primeros lugares avanzarán a los cuartos de final. El último clasificado descenderá a la Liga B, mientras que el tercer puesto deberá disputar una eliminatoria de permanencia ante un segundo lugar de la categoría inferior.

Cabe recordar que en la pasada UEFA Nations League, Italia logró avanzar a la fase eliminatoria, aunque su camino terminó en los Cuartos de Final tras caer ante Alemania.


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