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¿Dua Lipa y Callum Turner planean boda en Italia?

La cantante Dua Lipa y el actor Callum Turner estarían preparando su boda para septiembre de 2026 en Palermo, de acuerdo con reportes de medios italianos

  • 22
  • Abril
    2026

La cantante Dua Lipa y el actor Callum Turner estarían preparando su boda para septiembre de 2026 en Palermo, de acuerdo con reportes de medios italianos que han avivado la expectativa en torno a la pareja.

Según el diario Il Giornale di Sicilia, la celebración se llevaría a cabo del 5 al 7 de septiembre y tendría una duración de tres días, con invitados alojados en el exclusivo hotel Villa Igiea, un histórico palacio convertido en alojamiento de lujo.

Un romance que apunta al altar

Las versiones indican que la pareja habría reservado varias suites del recinto, conocido por albergar bodas de alto perfil. Sin embargo, hasta ahora no existe confirmación oficial por parte de los artistas ni de sus representantes.

Los rumores cobran fuerza debido a antecedentes recientes, como el viaje que ambos realizaron a Palermo en el verano de 2025, donde compartieron momentos románticos.

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En ese entonces, la intérprete publicó en redes sociales el mensaje “Palermo en mi corazón”, lo que ahora muchos consideran una pista clave.

La capital siciliana se ha convertido en el epicentro de las especulaciones, especialmente tras reportes que vinculan a la cantante con la organizadora de bodas italiana Alessandra Grillo, reconocida por coordinar eventos de celebridades.

Además, el hotel Villa Igiea, propiedad del grupo Rocco Forte, ha sido señalado como el posible lugar del enlace, un recinto emblemático que combina arquitectura histórica con vistas al mar Mediterráneo.

Sin confirmación oficial

A pesar de la creciente atención mediática, la información sigue siendo considerada una indiscreción periodística. En semanas previas, algunos tabloides británicos señalaban que la pareja buscaba una boda más íntima, incluso fuera de Italia.

Dua Lipa y Callum Turner mantienen una relación desde 2024, la cual hicieron pública en 2025.

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Desde entonces, se han convertido en una de las parejas más seguidas del entretenimiento internacional.

De concretarse, la boda no solo marcaría un nuevo capítulo en la vida de la pareja, sino que también colocaría a Palermo en el centro de la atención global, como ya ha ocurrido con otros destinos italianos elegidos por celebridades.

Por ahora, la ciudad espera entre rumores y señales que apuntan a un evento que, de confirmarse, podría convertirse en una de las bodas más comentadas del año.


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