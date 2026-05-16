Sinner supera a Medvedev y va por la historia en Roma ante Ruud

El tenista Jannik Sinner, número uno del mundo, mantuvo viva su impresionante racha de 28 victorias consecutivas al imponerse a Daniil Medvedev por 6-2, 5-7 y 6-4 en una semifinal del Abierto de Italia marcada por la lluvia, el desgaste físico y una reanudación nocturna.

El italiano había dejado el partido suspendido el viernes con ventaja de 4-2 en el tercer set, y este sábado regresó para cerrar el triunfo en su tercer punto de partido, confirmando su pase a la final del Masters 1,000 de Roma.

Roma, la pieza que falta en la colección de Sinner

Sinner quedó a solo una victoria de conquistar el único torneo Masters 1,000 que aún falta en su palmarés, una hazaña que lo acercaría a un exclusivo grupo histórico encabezado por Novak Djokovic.

Además, el italiano busca convertirse en el primer campeón local del Abierto de Italia en 50 años, desde que Adriano Panatta lo consiguió en 1976, en una final que contará con una fuerte carga simbólica, ya que el propio Panatta entregará el trofeo este domingo.

Aunque dominó el primer set con autoridad, Sinner mostró señales de agotamiento a medida que Medvedev elevó el ritmo, obligándolo a recorrer toda la cancha con dejadas y golpes profundos.

Durante varios momentos del segundo parcial, el italiano se inclinó visiblemente exhausto e incluso recibió atención médica en el muslo derecho, mientras el ruso aprovechaba para llevarse el set.

Sin embargo, Sinner respondió en el momento decisivo, quebrando temprano en el tercero y administrando su ventaja hasta cerrar el encuentro.

Casper Ruud, último obstáculo

En la otra semifinal, Casper Ruud aplastó al italiano Luciano Darderi por 6-1 y 6-1 tras una pausa de casi dos horas por lluvia, asegurando su lugar en la final masculina del domingo.

Ruud enfrentará un enorme reto: nunca ha vencido a Sinner en cuatro enfrentamientos y tampoco ha logrado arrebatarle un solo set.

El antecedente más reciente en Roma fue especialmente contundente, cuando Sinner lo derrotó 6-0 y 6-1 en cuartos de final el año pasado.

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