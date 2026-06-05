James Rodriguez niega foto a hija del presidente de Colombia

Lo que debía ser una ceremonia de despedida para la Selección Colombia rumbo al Mundial 2026 terminó convirtiéndose en una polémica muy comentada en redes sociales. El protagonista fue James Rodríguez, quien fue señalado por presuntamente ignorar una petición de fotografía realizada por Antonella Petro, hija del presidente colombiano Gustavo Petro.

El episodio ocurrió durante un acto oficial celebrado en el Comando Aéreo de Transporte Militar (CATAM), en Bogotá, donde el mandatario entregó el pabellón nacional a la selección antes de su viaje hacia Estados Unidos para disputar sus últimos compromisos de preparación previos al Mundial.

En las imágenes difundidas por medios colombianos se observa a los jugadores saludando a las autoridades presentes. Cuando llegó el turno de James, Antonella, de 17 años, aparentemente le solicitó una fotografía. Sin embargo, el capitán colombiano continuó avanzando dentro del protocolo y no se detuvo para atender la petición.

🇨🇴 | MUNDIAL 2026: En la despedida de los jugadores de la selección colombiana, James Rodríguez no atendió un pedido de la hija del presidente Petro.



Antonella, de 17 años, hija del presidente, pidió sacarse una foto con el jugador, y él ignoró el pedido. pic.twitter.com/h5jFp7X1Mi — Alerta News 24 (@AlertaNews24) June 5, 2026

Momento en el que James ignora a Antonella se hace viral

La escena fue captada por las cámaras de la transmisión oficial y rápidamente comenzó a circular en redes sociales. Usuarios interpretaron el momento como un desplante hacia la hija del mandatario, quien es conocida en Colombia por su afición al futbol.

Las reacciones no tardaron en aparecer. Algunos internautas criticaron la actitud del futbolista, mientras que otros consideraron que el jugador simplemente estaba siguiendo el protocolo establecido durante la ceremonia.

El Presidente @petrogustavo despidió a la Selección Colombia de Fútbol, que partió a disputar el Mundial 2026.



El mandatario les envió mucha fuerza para que disputen el torneo de la mejor forma y les dio las gracias por representar al país. 🇨🇴⚽️ pic.twitter.com/aWWCgf1a8X — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) June 4, 2026

Colombia viaja a Estados Unidos antes del Mundial

Más allá de la polémica, la ceremonia tuvo como objetivo despedir a la Selección Colombia antes de su traslado a Estados Unidos, donde continuará su preparación para la Copa del Mundo 2026.

El equipo dirigido por Néstor Lorenzo recibió la bandera nacional de manos de Petro, además de obsequios tradicionales como sombreros vueltiaos. Durante el acto también estuvieron presentes integrantes del cuerpo técnico, directivos de la Federación Colombiana de Futbol y representantes del gobierno.

Tras concluir el evento, la delegación abordó un vuelo con destino a San Diego, California, ciudad donde disputará un partido amistoso frente a Jordania. El encuentro será el último ensayo antes del inicio de su participación en el Mundial que se jugará en México, EUA y Canadá.





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