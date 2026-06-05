Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
AP_26156765165872_0f4d6d248e
Deportes

Rechaza Federación agresiones contra selección de Colombia

El organismo señaló que rechaza cualquier manifestación de agresión hacia los futbolistas o familia tras la polémica con James Rodríguez y Antonella Petro.

  • 05
  • Junio
    2026

La Federación Colombiana de Futbol salió al paso de la polémica generada en redes sociales tras el acto oficial de despedida de la selección rumbo al Mundial 2026 y rechazó las agresiones, señalamientos y descalificaciones dirigidas contra los jugadores y sus familias.

La controversia comenzó después de que circularan comentarios sobre un supuesto desaire del capitán James Rodríguez hacia Antonella Petro, hija menor del presidente Gustavo Petro, durante la ceremonia realizada en Bogotá. 

el horizonte info7.mx - 2026-06-05T105809.644.jpg

Hasta el momento, James Rodríguez no ha emitido declaraciones públicas sobre el tema.

Federación defiende a los jugadores

A través de un comunicado, la Federación Colombiana de Futbol pidió respeto para los integrantes de la selección nacional y destacó que representan al país por encima de cualquier diferencia política.

El organismo señaló que rechaza cualquier manifestación de agresión, acoso o descalificación dirigida hacia los futbolistas, sus familiares o miembros de la delegación colombiana.

Asimismo, subrayó que los seleccionados encarnan los valores del deporte y cumplen una labor que debe mantenerse al margen de debates ideológicos o partidistas.

La despedida oficial antes del Mundial

La ceremonia fue encabezada por el presidente Gustavo Petro, quien entregó la bandera nacional al equipo antes de su viaje a Estados Unidos para disputar la Copa del Mundo.

Durante el acto, el mandatario obsequió a los jugadores un sombrero vueltiao, uno de los símbolos culturales más representativos de Colombia. A su vez, el entrenador Néstor Lorenzo entregó al presidente una camiseta oficial de la selección y un balón firmado por la plantilla.

La Federación aclaró que este tipo de ceremonias forman parte de una tradición que históricamente ha acompañado a las delegaciones deportivas colombianas antes de competencias internacionales.

el horizonte info7.mx - 2026-06-05T110131.909.jpg


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

martial_rayados_playera_88415f9bf9
Anthony Martial saldrá de Rayados tras rescindir contrato
Whats_App_Image_2026_06_06_at_4_26_11_PM_247ee4845d
Aficionados esperan llegada de la selección de Japón al CET
INFO_7_UNA_FOTO_21_859564f3df
Selección mexicana promueve actividad física con niños
publicidad

Últimas Noticias

martial_rayados_playera_88415f9bf9
Anthony Martial saldrá de Rayados tras rescindir contrato
ice_188ca73ac3
Cinco personas son detenidas durante protesta contra ICE
Whats_App_Image_2026_06_06_at_4_26_11_PM_247ee4845d
Aficionados esperan llegada de la selección de Japón al CET
publicidad

Más Vistas

nl_razer_c4b1fb06f6
Ponen orden al uso de vehículos todo terreno en Nuevo León
nl_aeropuerto_mty_remodelacion_jpg_b257f3a3df
Transformarán aeropuerto de Mty; 'Será el mejor de México': OMA
Whats_App_Image_2026_06_04_at_8_55_33_PM_ee568a1113
A ritmo de acordeón, Nuevo León enciende el ambiente mundialista
publicidad
×