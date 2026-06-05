Rechaza Federación agresiones contra selección de Colombia

La Federación Colombiana de Futbol salió al paso de la polémica generada en redes sociales tras el acto oficial de despedida de la selección rumbo al Mundial 2026 y rechazó las agresiones, señalamientos y descalificaciones dirigidas contra los jugadores y sus familias.

La controversia comenzó después de que circularan comentarios sobre un supuesto desaire del capitán James Rodríguez hacia Antonella Petro, hija menor del presidente Gustavo Petro, durante la ceremonia realizada en Bogotá.

Hasta el momento, James Rodríguez no ha emitido declaraciones públicas sobre el tema.

Federación defiende a los jugadores

A través de un comunicado, la Federación Colombiana de Futbol pidió respeto para los integrantes de la selección nacional y destacó que representan al país por encima de cualquier diferencia política.

El organismo señaló que rechaza cualquier manifestación de agresión, acoso o descalificación dirigida hacia los futbolistas, sus familiares o miembros de la delegación colombiana.

Asimismo, subrayó que los seleccionados encarnan los valores del deporte y cumplen una labor que debe mantenerse al margen de debates ideológicos o partidistas.

La despedida oficial antes del Mundial

La ceremonia fue encabezada por el presidente Gustavo Petro, quien entregó la bandera nacional al equipo antes de su viaje a Estados Unidos para disputar la Copa del Mundo.

Durante el acto, el mandatario obsequió a los jugadores un sombrero vueltiao, uno de los símbolos culturales más representativos de Colombia. A su vez, el entrenador Néstor Lorenzo entregó al presidente una camiseta oficial de la selección y un balón firmado por la plantilla.

La Federación aclaró que este tipo de ceremonias forman parte de una tradición que históricamente ha acompañado a las delegaciones deportivas colombianas antes de competencias internacionales.





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