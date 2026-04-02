Reportan mejoría de James Rodríguez tras hospitalización en EUA

El capitán de la Selección Colombia, James Rodríguez, presenta una evolución favorable tras haber permanecido hospitalizado durante 72 horas en el estado de Minnesota, Estados Unidos, a causa de un cuadro de deshidratación severa, informó la Federación Colombiana de Fútbol (FCF).

Hospitalización tras fecha FIFA

De acuerdo con el organismo, el mediocampista fue ingresado a un centro médico luego de presentar complicaciones físicas al día siguiente del partido frente a Francia, correspondiente a la más reciente fecha FIFA.

El futbolista permaneció bajo observación médica constante durante tres días, en un proceso que fue catalogado como preventivo y enfocado en su recuperación, con el objetivo de estabilizar su condición.

Diagnóstico y causas del cuadro

La Federación precisó que la afección fue de origen no deportivo, descartando cualquier relación con lesiones musculares o con su actividad dentro del terreno de juego.

"El jugador, al día siguiente del partido frente a Francia, presentó un cuadro de deshidratación severa que requirió su hospitalización durante las últimas 72 horas para un monitoreo clínico preventivo y de recuperación". "Afortunadamente, el reporte médico actual indica una evolución favorable y una mejoría constante". expresó la Federación Colombiana de futbol bajo un comunicado.

Evolución favorable y seguimiento médico

El reporte más reciente indica que Rodríguez muestra una mejoría constante, lo que ha generado tranquilidad tanto en el entorno de la selección como en su club, el Minnesota United FC.

El cuerpo médico del combinado colombiano mantiene comunicación permanente con el equipo estadounidense para dar seguimiento a su estado de salud y definir los tiempos adecuados para su regreso a la actividad.

Impacto en su rendimiento reciente

La situación médica del jugador se presenta en un contexto deportivo complejo, luego de que Colombia registrara derrotas ante Croacia y Francia durante la última fecha FIFA.

En ambos encuentros, el mediocampista tuvo un desempeño discreto y fue objeto de críticas por parte de aficionados y analistas, quienes cuestionaron su influencia en el funcionamiento del equipo.

Regreso a la actividad, sin fecha definida

Hasta el momento, no se ha establecido una fecha concreta para su regreso a las canchas. Se prevé que el jugador continúe bajo supervisión médica en los próximos días antes de reincorporarse de manera gradual a los entrenamientos.

James Rodríguez es considerado una pieza clave dentro del esquema de la Selección Colombia, por lo que su recuperación será determinante de cara a los siguientes compromisos oficiales y al proceso rumbo al Mundial 2026.

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